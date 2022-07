Toponeros y Matadores a la final del Clasificatorio

El ganador acompañará a Gutierrez campeón del Apertura y a San Martín y FADEP que tienen invitaciones para el próximo Torneo Regional Amateur, que en principio comenzaría en setiembre.

Semifinales

(clasicación al Torneo Regional Amateur)



Andes Talleres 1 (Horcas)

Guaymallén 1 (Tejerina)

Ganó Talleres por penales 5 a 4



Rodeo del Medio 2 (Carmona, Muñoz)

Centro Deportivo Rivadavia 0



Jugarán la final Talleres y Rodeo



Primera B (penúltima fecha)



Municipal 2- Fray Luis Beltrán 3

Banfield 2- Ferroviario 0

AMUF 1 - Eva Perón 4

Universitario 3- River 3

U.N.Cuyo 4- La Gloria 1



Tabla de Posiciones



Fray Luis Beltrán (campeón) 43, La Gloria 30, Eva Perón y Municipal 29, U. N. Cuyo 27, Banfield 26, River del Challao 22, Universitario 19, Ferroviario 6, AMUF 4.



Próxima fecha (última)



La Gloria vs Municipal/ River del Challao vs U.N.Cuyo/ Eva Perón vs Universitario/ Ferroviario vs AMUF/ Fray Luis Beltrán vs Banfield.



Foto: Tu equipo mendocino