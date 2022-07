San Luis: jugzan a un joven que mató a un hombre cuando robaba

El Colegio de Jueces lleva adelante desde el jueves el juicio oral al joven de 18 años Loenardo Magalles, único imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de José Garro, ocurrido el 13 de abril de 2020 en el domicilio que tenía la víctima en la ciudad de San Luis, sobre calle Paraguay del barrio San Martín. Magallanes enfrenta un pedido de condena de 10 años.



Según la acusación fiscal, el imputado, que tenía 16 años al momento del hecho, ingresó a la vivienda durante la madrugada y se dirigió a una de las habitaciones donde dormía la esposa de Garro, Norma Tissera. Los gritos de la mujer despertaron a su marido, quien descansaba en otra pieza, y se levantó a socorrerla.

Allí Garro, de 70 años, y Magallanes, forcejearon. El joven tenía un cuchillo que presuntamente había sacado minutos antes de la cocina de la casa y apuñaló al dueño de casa. El hombre murió de un shock hipovolémico, es decir se desangró hasta morir.

“Pedía plata, que la teníamos guardada. Yo le decía que éramos jubilados, que no había plata en la casa pero él no escuchaba y movía el cuchillo. Cuando se levantó mi marido comenzaron a pelear y él le clavó el cuchillo. Después siguió buscando cosas para llevarse. Se puso una campera mía, le di 2 mil pesos y se llevó mi alianza, un bolso y unas zapatillas. Yo le pedía que llamara a una ambulancia, pero me llevó de un brazo a la habitación y me puso un trapo en la boca”, dijo Tissera ante el tribunal. La mujer es la única testigo directa del hecho y fue la primera en declarar en la primera audiencia.

Magallanes fue detenido horas más tarde cuando bajaba de un auto con los elementos que había sacado de la casa de la víctima.

Su abogado, César Daniel Villegas, dijo en la audiencia que fue la víctima quién se abalanzó contra su defendido y que no hubo premeditación en la muerte de Garro. También detalló que su cliente tuvo una vida difícil, en un contexto de violencia y adicciones desde muy pequeño. “Estuvo internado en Buenos Aires, en Córdoba. Es una persona con problemas de adicción desde sus 9 años de edad. Espero que el tribunal tenga en cuenta esto al momento de fallar”, dijo Villegas.

El tribunal a cargo del caso está integrado por su presidente Julio Fernando de Viana y las vocalías de María Eugenia Zavala Chacur y Jorge Sabaini Zapata. El fiscal de Juicio es Fernando Rodríguez y los abogados de la familia de Garro son: Guillermo Alfredo Gatica y Jorge Sosa, quienes representan a la viuda, Norma Tissera; y Cristóbal Ibáñez, como querellante autónomo, quien patrocina a Rita Garro, una de las hijas de la víctima.