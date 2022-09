Deportivo Maipú se despidió de su gente ganando

Fue 1 a 0 ante Nueva Chicago y como debe cumplir con la fecha libre cerrará su participación en el campeonato visitando a Quilmes. No clasificó pero cumplió.

Fueron buenas y malas, mini rachas que lo vieron ganador, tambien perdedor y no alcanzó, ya no tiene chances de entrar al Reducido, pero si con solo 3 puntos en juego (tendrá fecha libre), para ingresar a la Copa Argentina del año que viene, los 15 primeros la jugarán y hoy por hoy Deportivo Maipú ocupa el puesto 16 con 45 puntos, y el último que está entrando por el momento es San Martin de San Juan que suma tres puntos mas, 48.

Belgrano de Córdoba que le ganó a Brown en Adrogué 3 a 2 es el campeón y se quedó con el primer ascenso de la categoría. Estan clasificando al Reducido por ahora Instituto de Córdoba y San Martín de Tucumán 62, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 58, All Boys 57, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro 54, Independiente Rivadavia 53, Chaco For Ever 52, Defensores de Belgrano 51, Riestra 50, San Martín de San Juan 48.

Estarían perdiendo la categoría Sacachispas y Santamarina (juega este lunes en Tandil frente al Lobo mendocino)

Belgrano campeón

A tres fechas del final, el Pirata celeste de Barrio Alberdi consiguó el ascenso, 34 partidos jugados con 22 triunfos, 7 empates y 5 derrotas, 44 goles a favor, 23 en contra y diferencia positiva de 21.

Sintesis:

Deportivo Maipú: 1

Juan Pablo Cozzani; Agustín Manzur, Lucas Faggioli, Felipe Coronel y Guillermo Ferracuti; Marcelo Eggel, Leonel Pierce y Luciano Herrera; Álvaro Veliez, Damián De Hoyos y Santiago González. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: ST: Juan Cruz Bolado por Cozzani, Santiago Moyano por Eggel, Luciano Ortega, Matías Persia y Luciano Vera por De Hoyos, Herrera y González.

Nueva Chicago: 0

César Taborda; Franco Lorenzón, Enzo Lettieri, David Achucarro, Rodrigo Ayala; Leonel Álvarez, Leonardo López, Franco Bustamante y José Luis Fernández; Nicolás Miracco y Paul Charpentier. DT: Fernando Ruiz./ Cambios: Brian Guerra por Fernández, Agustín Maziero y Lautaro Ortega por Bustamante y Charpentier, Tomás Rodríguez por López.

El gol: PT: 46: Veliez (DM).

Arbitro: Diego Ceballos

Incidencias: ST: 47' Taborda (CH) le atajó un penal a Veliez.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti.