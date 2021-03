El Lobo mendocino, líder e invicto, venció de visitante a Quilmes

A los 33, numero preferido para los hinchas del Lobo mendocino, a los 33 minutos del segundo tiempo, un espectacular golazo de Cristian Llama le dio el triunfo sobre Quilmes en calidad de visitante y liderar su zona de la Primera Nacional.

Este domingo Gimnasia visitó a Quilmes en el Centenario y con un golazo de Llama se impuso ante Quilmes por 1 a 0 para quedar con puntaje ideal.

Pozo, repitió el once titular que ganó ante Agropecuario y sumó otro triunfo. En el primer tiempo, el elenco Blanquinegro tuvo la mayor posesión del balón, y las situaciones más claras, pero la suerte no estuvo de su lado y el arco rival no se abrió.

En el complemento, Cristian Llama metió un verdadero bombazo en carrera desde fuera del área grande para abrir el marcador y sentenciar la historia en triunfo del Lobo.

Con este resultado, el elenco de Diego Pozo tiene un puntaje perfecto y el próximo lunes recibe a Tigre en el Víctor Legrotaglie.

Sintesis:

Quilmes: 0

Saracho, Ortega, Barrios, Moreira, Moreno, Drocco, Acevedo, Obregón, Bonetto, Pavone y Barbieri. DT: Facundo Sava/ Cambios: Blanco x Bonetto, Anselmo x Obregón y Bindella x Moreno.

Gimnasia: 1

Giovini, Garrido, Mondino, Vera, Carrizo, López, Ramirez, Leguizamón, Llama, Lentini y Gonzalez. DT: Diego Pozo/ Cambios: Carrasco x Garrido, Andrada x Llama, Visaguirre x Leguizamón, Juncos x Lentini y Meritello x Gonzalez.

El gol: ST: 33: Llama (GyE)

Arbitro: Lucas Comesaña / Estadio Centenario

Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza