San Juan: comerciantes “entregan su llave” por no poder pagar alquiler de sus locales

Ya cerraron alrededor de 16 negocios en Rawson y Capital, por no poder pagar alquileres.

Los comerciantes realizaron un acto simbólico para visibilizar la crítica situación que padecen al no poder abrir sus negocios y ver afectados sus ingresos.

La crisis económica por la cuarentena ha generado en la provincia que cerca de 16 comerciantes de Capital y Rawson, se vean obligados a rescindir el contrato de alquiler de sus locales comerciales y entregar las llaves de sus negocios al no poder hacer frente al pago de alquileres, como así tampoco impuestos y sueldos, según informaron desde a la Cámara de Comercio del Interior.



El titular de la institución, Marcelo Vargas, contó sobre el duro momento que atraviesan los comerciantes, que ha tenido cerrar sus negocios puntualizando que, “en Rawson han cerrado 6 comercios, una heladería que está frente a la Plaza de Villa Krause y los demás son tiendas de indumentaria que estaban por calle Mendoza y España. Además de los que han entregado las llaves de los locales, hay otros que están en plena negociación con propietarios por los inmuebles y si no llegan a acordar un porcentaje que les sirva, van a tener que cerrar”. También detalló que los sectores más afectados son: “el rubro de marroquinería, indumentaria deportiva y bijouterie, entre otros”. Además contó que, “hay una lomoteca que no está vendiendo y que querían acordar pagar el 20% , si no llegan a rebajar eso, lo más seguro es que cierren”.



Además de los 6 locales que ya cerraron en Rawson, y de los que podrían hacerlo, según contó Vargas, “en Capital han cerrado 10 locales, la mayoría del sector gastronómico, bares y restaurantes”, y pidió reservas de los nombres de los comercios, pero hay que destacar que 3 de ellos, son clásicos del microcentro sanjuanino.

“Rawson y capital son los más afectados, porque es donde más caros están los alquileres”, recalcó.



La situación

Según explicó Vargas, “no pueden pagar alquileres, ni impuestos, ni tasas municipales, por eso hemos solicitados que se acuerden con los propietarios e inmobiliarias que se pague un porcentaje del alquiler, ya sea un 30% o 50%. Es algo que le conviene a las dos partes ya que el golpe en la economía ha sido tan duro, que vamos ha tardar un año en recuperarnos y si el comercio cierra van a los propietarios van a tardar mucho en conseguir nuevos inquilinos”.

Acuerdo

Vargas señaló que algunos locatarios acordaron que los inquilinos cierren y no paguen los incumplimientos del contrato para poder tener libres los locales así los alquilan y se evitan problemas judiciales. Además remarcó los propietarios ya están exigiendo el pago o que se retiren de los locales comerciales.

Reunión con funcionarios

El ministro de la Producción y Desarrollo Económico de la provincia, Andrés Díaz Cano, mantuvo un encuentro este sábado con comerciantes independientes y la nueva Cámara de Comerciantes de la ciudad de San Juan para dialogar sobre las problemáticas que afronta el sector por estos días.

En la reunión acordaron elaborar un protocolo de bioseguridad para la reapertura de los comercios, cuando se vaya flexibilizando la cuarentena.



Los comerciantes expresaron su preocupación por los 43 días que lleva cerrado el comercio, hasta hoy, desde el inicio de la cuarentena.



Fuente: diario El Zonda