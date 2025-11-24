Choque frontal en Ruta 7 deja un joven conductor muerto

Un joven de aproximadamente 25 años murió este lunes por la tarde tras un choque frontal entre un automóvil Renault Clio y un camión Volvo en el kilómetro 1085 de la Ruta Nacional 7, en la zona de Agua de las Avispas, Luján de Cuyo. Dos acompañantes, una mujer adulta y una adolescente, resultaron con politraumatismos moderados a graves y fueron trasladadas a hospitales de referencia.



Un impacto ocurrido en un tramo muy transitado

El siniestro ocurrió a las 19.15 hs, en un corredor vial de constante movimiento y circulación de vehículos pesados. Según los primeros datos aportados por personal policial y de emergencias, el Renault Clio circulaba en dirección al Este mientras que el camión Volvo 400 lo hacía en sentido contrario, hacia el Oeste. Por razones que aún se investigan, el conductor del automóvil perdió el dominio del rodado y terminó colisionando de manera frontal contra el camión. El fuerte impacto dejó destruido gran parte del vehículo menor, especialmente en su sector delantero.



Intervención inmediata de los equipos de emergencia

Minutos después del siniestro, arribaron ambulancias y personal de rescate que trabajó en la asistencia de las víctimas. En el lugar se constató la muerte del conductor del Clio, identificado como Santiago Corvalán, de aproximadamente 25 años. Los equipos médicos atendieron a dos acompañantes que viajaban con él: una mujer, identificada como S. A., y una adolescente de 13 años. Ambas presentaban politraumatismos moderados a graves, por lo que fueron derivadas a centros asistenciales para recibir atención especializada.



Traslados a dos hospitales de referencia

La mujer adulta fue trasladada al Hospital Central, en la ciudad de Mendoza, donde quedó bajo observación por la gravedad de las lesiones. La adolescente fue derivada al Hospital Humberto Notti, en Guaymallén, especializado en atención pediátrica. En ambos casos, médicos y especialistas evaluaron heridas múltiples compatibles con el fuerte impacto sufrido dentro del vehículo. La información médica preliminar indicó la necesidad de estudios complementarios para determinar la evolución clínica de ambas pacientes en las horas siguientes.



El camionero resultó ileso y dio alcoholemia 0

El conductor del camión Volvo, identificado como L. C., de 27 años, resultó ileso. Como parte del protocolo obligatorio para siniestros de esta magnitud, se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado 0. Esto permitió descartar la presencia de alcohol en su organismo al momento del hecho. El camión quedó detenido a un costado de la calzada mientras se realizaban las pericias de rigor, y el tránsito en el sector fue asistido por personal vial debido a la magnitud del operativo.



Pericias para determinar la mecánica del siniestro

Efectivos policiales y equipos de la Policía Científica trabajaron en la escena para relevar datos y evidencias que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el choque. Las primeras observaciones indicaron que el Renault Clio sufrió daños estructurales severos producto del impacto frontal. Los peritos tomaron fotografías, midieron distancias y registraron el estado del pavimento, además de evaluar posibles maniobras evasivas y huellas de frenado. Toda esta información será incluida en el expediente que determinará la mecánica del hecho y eventuales responsabilidades.



Un tramo donde se repiten los siniestros

La zona de Agua de las Avispas es conocida por su combinación de curvas, desniveles y tránsito constante, especialmente de camiones que conectan la provincia con el corredor bioceánico. En distintos periodos del año, se han registrado accidentes de características similares, lo que obliga a extremar precauciones al circular. El siniestro de este lunes suma un nuevo episodio a esta lista y deja como saldo la muerte de un joven conductor y dos personas gravemente heridas. Las autoridades continuarán trabajando en la investigación para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo y cómo se desarrollaron los segundos previos al choque.

