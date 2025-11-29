El Mendoza Padel Trophy ya palpita su gran noche de gala

La edición 2024 fue un éxito y para este 2025 la organización fue por más con el aval y la incorporación al jurado de la Asociación Mendocina de jugadores de Pádel (AMJP), y el apoyo del Gobierno de Mendoza, Mendoza Ciudad y la Municipalidad de Guaymallén.

La ceremonia de premiación más importante del pádel en la región pondrá a Mendoza una vez más en el centro de la escena del deporte de mayor crecimiento en la provincia, el país y el mundo con sorpresas y detalles como la conducción de Gisela Campos y Gustavo Spitaleri.

En la previa, entre otras sorpresas, habrá una recepción a cargo de Stella Artois y otras marcas como Bodega Casa La Primavera y Churrico, además de las clásicas entrevistas de Agustina Leyes, mientras en la sala mayor se presentarán la cantante Marianela Martin y sus músicos.

Además, tras la entrega de los premios del MPT 2025 habrá una gran fiesta de fin de año del pádel de Mendoza de la mano del DJ Maxi Poloni y la mejor gastronomía de La Criolla. Aún quedan entradas disponibles en Entrada Web. Asimismo, los asistentes podrán participar con su ticket de ingreso de un espectacular sorteo que incluye paleta de pádel y zapatillas deportivas.

Guido Vacca, director e impulsor del evento, destacó: “El Mendoza Padel Trophy 2025 tendrá el mismo formato que en 2024. Los torneos y circuitos más importantes nominaron a sus mejores jugadores en cada una de las categorías, y el jurado, con un miembro de la AMJP, conformó las ternas y definirá a los ganadores en la gala”.

Tal como ocurrió en 2024 en el MPT 2025 habrá sorpresas, homenajes y reconocimientos a los mejores desempeños, a los jóvenes talentos y también a los menores destacados.

Los distinguidos del Mendoza Padel Trophy 2025

MENORES DESTACADOS: Lisandro Molinas, Julián Revuelta y Pilar Placeres.

JÓVENES TALENTOS: Ignacio Petriachi, Jazmín Prieto y Marcos Ramos.

DESEMPEÑO DEPORTIVO: Silvio Nasif y Gustavo Rojas.

HACEDORES: Jorge Bianchetti y Ana María Mercau.

NOMINADOS – MENDOZA PADEL TROPHY 2025

MUJERES

Octava: Guadalupe Mena, Jazmín Prieto y Paula Bragagnolo de Marchi.

Séptima: Victoria Valle, Pilar Placeres, Carolina Guerrero y Natalia Cortez.

Sexta: Agostina Talley, Florencia Weber, Silvina Luboy y Nabila Etem.

Quinta: Carla Saldeña, Melisa Zini, Paulina Fernández y Flavia Martínez.

Cuarta: Julieta Arraras, Florencia Vargas y Natalia Mocayar.

VARONES

Octava: Bautista Lucero, Andrés Gil, Gustavo Santos, Valentín Mucha y Germán Linares.

Séptima: Laureano Jofré, Lisandro Molinas, Sergio Sarmiento, Lautaro Garrido, Santiago Flores

y Juan Estudillo.

Sexta: Benjamín Maza, Juan Estudillo, Leandro Martínez, Emiliano Rojo, Franco Garay y

Francisco Contino.

Quinta: Andrés Valle, Santino Puebla, Juan José Godoy, Federico Gamboa, Bruno Zavaroni y

Luis Galdeano.

Cuarta: Santiago Lázaro, Lautaro Maldonado, Gerónimo Chiaracani, Alejandro Papagni, Pablo

Caparros y Pablo Castelucci.

Tercera: Agustín Magistretti, Justiniano Ripa, Mauro López, Osvaldo Luján, Facundo Ruiz y

Fernando Bermejo.

Segunda: Thiago Modarelli, Yoel Moretta, Claudio Menghini, Bruno Fornari, Adrian Gavazza y

Lautaro Martinez.

Primera: Leandro Honorato, Mariano López, Jeremías Rufino y Farid Sat.



