Nuevo habitante para la Primera del futbol sanjuanino

Más de 100 corredores participaron de la Copa Navidad de BMX
A pura emoción cerró la 5ta edición del certamen que da por finalizado el calendario del bicicross en el mítico Club Bicicross San Juan. Alto nivel y clima festivo
Se trata de Defensores de Argentinos de Santa Lucia, vecino del Lechuzo Alianza que consiguio el ascenso tras derrotar a Villa Hipódromo en Chimbas.Deportes03/12/2025Deportes CuyoNoticias
Por primera vez en su historia Defensores de Argentinos jugará la próxima temporada en la Primera División del futbol sanjuanino. Consiguió el ascenso el cancha de Peñarol al vencer por 2 a 0 a Villa Hipodromo con las conquistas de Ezequiel Ferreyra de penal y Johan Cuello.
Con este resultado, el club acompañará en la temporada 2026 a Villa Ibáñez, que había logrado el salto de categoría semanas atrás. Para Defensores, se trata de un logro muy esperado y un premio al trabajo sostenido durante todo el año.
En la definición de la Zona 10 del Torneo Regional Amateur. Sportivo Desamparados, que llegaba con expectativas de pelear el ascenso al Federal A, cayó de local ante Peñaflor y quedó sin chances de avanzar, mientras que Alianza logró el triunfo que necesitaba y se metió en la próxima instancia.
Con estos resultados, Peñaflor finalizó en lo más alto de la Zona 10 con 10 puntos. Alianza quedó segundo con 9 unidades y se metió en la siguiente fase. Desamparados terminó tercero con 8 puntos y Colón Junior cerró la tabla con 5, ambos eliminados del certamen.
Argentino, Guaymallén, Lujan, Fadep, Huracan, Gimnasia, Talleres y San Martin a los Play Off. El Boli de San José y el Cóndor de Russell en el Regional.
En Godoy Cruz y Luján de cuyo se disputó la tercera fecha donde Christian Moyano, representante del equipo Municipalidad de San Carlos, se consagró ganador.
Más de 2000 corredores participaron de la 4° edición de la Maratón Nocturna 2025, un evento deportivo con un recorrido emblemático por la capital mendocina.
El mendocino Berni Llaver el crédito local en el Autódromo General San Martín terminó 3ro (Honda Civic) terminó la temporada con 11 podios en 23 carreras.
La Subsecretaria de Deportes de la provincia de Mendoza se hizo presente en las instalaciones del club del parque General San Martín y en el Este.
Del 28 al 30 de noviembre, la provincia será sede de un torneo inclusivo internacional basquet adaptado en silla con equipos de Argentina, Chile y Bolivia.
Será el sábado 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo donde la gran familia de este deporte se reunirá para distinguir a los destacados del año.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
San Luis organiza acciones inclusivas en cuatro localidades con charlas, juegos, deportes y asesoramiento para promover derechos y participación.
Para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. El departamento hoy se muestra como polo económico del oeste argentino gracias al trabajo de su gente
Un hombre nacido en Bolivia de 54 años sufrió graves mutilaciones al ser atacado por cuatro individuos en una calle de Luján de Cuyo (Mendoza).
El mercado incorpora propuestas inéditas en Mendoza: açaí amazónico, carnes ahumadas al estilo Texas, un espacio Thermomix, opciones para disfrutar todo el año.