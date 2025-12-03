Nuevo habitante para la Primera del futbol sanjuanino

Por primera vez en su historia Defensores de Argentinos jugará la próxima temporada en la Primera División del futbol sanjuanino. Consiguió el ascenso el cancha de Peñarol al vencer por 2 a 0 a Villa Hipodromo con las conquistas de Ezequiel Ferreyra de penal y Johan Cuello.

Con este resultado, el club acompañará en la temporada 2026 a Villa Ibáñez, que había logrado el salto de categoría semanas atrás. Para Defensores, se trata de un logro muy esperado y un premio al trabajo sostenido durante todo el año.

Regional Desamparados afuera

En la definición de la Zona 10 del Torneo Regional Amateur. Sportivo Desamparados, que llegaba con expectativas de pelear el ascenso al Federal A, cayó de local ante Peñaflor y quedó sin chances de avanzar, mientras que Alianza logró el triunfo que necesitaba y se metió en la próxima instancia.

Con estos resultados, Peñaflor finalizó en lo más alto de la Zona 10 con 10 puntos. Alianza quedó segundo con 9 unidades y se metió en la siguiente fase. Desamparados terminó tercero con 8 puntos y Colón Junior cerró la tabla con 5, ambos eliminados del certamen.