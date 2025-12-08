Incendio destruye colectivo del Grupo 300 en Dorrego

Un colectivo del Grupo 300 se incendió este lunes por la tarde en Dorrego, Guaymallén, mientras circulaba por la zona de Cobos y Pueyrredón. El fuego avanzó rápidamente y generó alarma entre vecinos y automovilistas. Varias dotaciones de bomberos intervinieron y lograron controlar el siniestro sin que se registraran personas heridas.



El inicio del fuego y el aviso al 911

El incidente ocurrió minutos antes de las 19 hs. La unidad de transporte público avanzaba por Cobos cuando, según testigos, comenzó a salir humo desde la parte trasera. En pocos segundos, las llamas se hicieron visibles y el chofer detuvo la marcha. Vecinos que se encontraban cerca escucharon gritos de advertencia y vieron cómo el fuego tomaba fuerza. De inmediato llamaron al 911 y comenzaron a grabar la escena, lo que permitió dejar un registro del momento en que el incendio se volvió incontrolable. Algunos automovilistas redujeron la velocidad para evitar acercarse demasiado al colectivo.

Primeras hipótesis y reacción de los pasajeros

Fuentes policiales informaron que el colectivo se habría incendiado por un desperfecto técnico, aunque la causa exacta se determinará con las pericias mecánicas. La rápida propagación del fuego obligó al chofer a evacuar la unidad sin demoras. Quienes viajaban en el interior descendieron y se alejaron del vehículo ante el riesgo de que las llamas alcanzaran el tanque de combustible. No hubo heridos, pero varios pasajeros manifestaron su sorpresa por la velocidad con que todo ocurrió. Algunos comentaron que el fuego tomó la parte posterior antes de que pudieran comprender la gravedad de la situación.

Un árbol también fue alcanzado por las llamas

El calor desprendido por el fuego provocó que un árbol ubicado junto a la calzada comenzara a arder. Las llamas treparon por su tronco y ramas, lo que generó un segundo foco que complicó el trabajo inicial de los bomberos. Ese detalle motivó a ampliar el despliegue, ya que existía riesgo de que el fuego se extendiera hacia otros puntos cercanos. Vecinos de Dorrego señalaron que el humo se vio desde varios metros a la redonda y que el olor a plástico quemado se percibió incluso en calles paralelas. La escena obligó a desviar temporalmente el tránsito para garantizar la seguridad.

Rápida intervención de los bomberos

Varias dotaciones trabajaron de manera coordinada para sofocar el fuego del colectivo y el árbol afectado. Primero se buscó enfriar la estructura de la unidad para evitar una posible explosión y luego se avanzó con el ataque directo sobre las partes que aún ardían. Los bomberos utilizaron espuma y agua presurizada para reducir la temperatura y controlar los focos activos. Durante esos minutos, la zona permaneció acordonada y el tránsito fue cortado parcialmente. Una vez extinguido el fuego, se realizó una inspección para verificar que no quedaran puntos calientes capaces de reavivarlo.

Impacto en la zona y testimonios de vecinos

La presencia de humo y el sonido de las sirenas generaron inquietud en el barrio. Algunos vecinos contaron que la unidad se prendió fuego en pocos minutos y que la intensidad del calor se sintió incluso a varios metros. Otros destacaron la actitud del chofer, quien logró detener la marcha y evacuar a los pasajeros antes de que el incendio avanzara. La escena se viralizó rápidamente, ya que varias personas grabaron el siniestro y lo compartieron en redes sociales. El hecho también abrió preguntas sobre el estado de mantenimiento de las unidades que recorren esa zona.

Investigación y próximos pasos

Tras controlar el incendio, se inició una investigación para determinar las causas del siniestro. Personal policial y peritos comenzarán a revisar el motor, el sistema eléctrico y otros componentes clave del colectivo. También se recopilarán declaraciones del chofer y de los pasajeros para reconstruir el momento exacto en que comenzó el fuego. Por ahora, la principal hipótesis apunta a una falla técnica, aunque no se descartan otras posibilidades. El sector quedó normalizado después de que se retirara la unidad, aunque el árbol quemado quedó como una muestra visible del impacto del siniestro. Las autoridades señalaron que el informe definitivo se conocerá en los próximos días.