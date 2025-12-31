Mili Domínguez se consagró campeona con Gladiadoras

Mili Dominguez Deporte Adaptado

La deportista sanjuanina Mili Domínguez, integrante del programa Deporte Adaptado de la Secretaría de Deporte, dependiente de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, tuvo su primera participación internacional y su primera invitación oficial para formar parte de un equipo extranjero, representando al club chileno Gladiadoras en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.

El certamen se disputó los días 20 y 21 de diciembre, en el torneo femenino, y reunió a destacados equipos del país vecino como Guardianas, Legionarias y Espartanas. En la fase inicial, bajo el formato de todos contra todos, el equipo Gladiadoras obtuvo los siguientes resultados:

Gladiadoras 6 – Legionarias 6

Gladiadoras 8 – Espartanas 3

Gladiadoras 3 – Guardianas 4

Estos resultados les permitieron clasificar directamente a la final, donde volvieron a enfrentarse ante Legionarias. En el partido decisivo, Gladiadoras fue ampliamente superior y se impuso por 10 a 1, coronándose campeonas del torneo.

Cabe destacar que el equipo chileno no lograba este título desde el año 2017, lo que realza aún más la importancia de esta consagración, en la que Mili Domínguez tuvo un rol fundamental dentro del plantel.

Finalizada la competencia, la deportista sanjuanina expresó su agradecimiento: “Quiero agradecer profundamente al Club Gladiadores por la invitación y por recibirme como una más desde el primer momento. A cada compañera que dejó la vida en la cancha y al cuerpo técnico, que confió partido a partido en mí para sumar a este hermoso equipo.”

Además, resaltó el acompañamiento institucional: “Un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Deporte, pilar fundamental que siempre está detrás mío, acompañando y apoyando mi crecimiento deportivo. Gracias por brindarme estas oportunidades.”

Por último, Mili tuvo palabras de reconocimiento para su entrenadora: “Y por último, pero no menos importante, a mi técnica Valeria Tello. Gracias profe por creer siempre en mí, por acompañar cada paso de mi crecimiento y por nunca dejarme sola. Es gracias a usted que hoy puedo disfrutar de este hermoso deporte.”

De esta manera, Mili Domínguez cierra un año cargado de felicidad y aprendizajes, sumando una experiencia internacional de gran valor, y ya comienza a ilusionarse con un 2026 lleno de más goalball, crecimiento deportivo y nuevos desafíos que continúan fortaleciendo el deporte adaptado sanjuanino.