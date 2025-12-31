San Luis secuestran elementos por robo en vivienda

Durante la mañana de este miércoles 31 de diciembre, la Policía de San Luis realizó un allanamiento en la ciudad capital en el marco de una causa por robo en una vivienda particular. El procedimiento, ordenado por la Justicia provincial, permitió recuperar elementos denunciados como sustraídos y secuestrar otros objetos de interés para la investigación.

El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento de Investigaciones San Luis, en cumplimiento de directivas judiciales. La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 7 de julio, cuando personas desconocidas ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Granaderos Puntanos al 1800, tras violentar una abertura, y se llevaron distintos elementos de valor.

Inicio de la investigación

Luego de tomar conocimiento del robo, el personal policial inició una serie de tareas investigativas. Se realizaron relevamientos en el domicilio afectado, entrevistas con vecinos y análisis de la información aportada por los damnificados. Estas acciones permitieron reconstruir parte de la secuencia delictiva y avanzar en líneas de investigación concretas.

Trabajo sostenido

Con el correr de las semanas, los investigadores reunieron datos que fueron considerados relevantes para la causa. Ese material fue sistematizado en informes elevados a la Justicia provincial. A partir de esa información, se evaluó la necesidad de avanzar con nuevas medidas procesales para intentar recuperar los bienes sustraídos.

Orden judicial

Tras analizar las actuaciones, el Juzgado de Garantía N.º 4 autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Marcelino Poblet al 800, en la ciudad de San Luis. El procedimiento se concretó durante la jornada del miércoles, con la participación de personal especializado y bajo la intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial.

Elementos secuestrados

Durante la requisa del inmueble, la Policía logró recuperar un juego de sillas que había sido denunciado como robado. Además, se secuestró un teléfono celular, considerado de interés para la causa. Este dispositivo será sometido a peritajes y análisis técnicos, ya que podría aportar información relevante para el avance de la investigación.

Continuidad de la causa

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia provincial como parte del proceso investigativo. La causa, caratulada “Averiguación robo”, continúa en etapa de investigación y no se descarta la realización de nuevas diligencias. Desde la fuerza policial señalaron que el objetivo es esclarecer el hecho y recuperar los bienes sustraídos.