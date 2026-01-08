Episodio 5: Vuela, Amiga, Vuela

Imagen creada por IA

Por: Oscar "Chino" Zavala

No fue que golpearan la puerta, prácticamente se venía abajo, abrí molesto, frente a mi, un urso con uniforme que parecía salir de las películas de nazis. Como si su sola presencia no infundiera temor, otros dos, que no le iban en zaga en cuanto a tamaño, estaban detrás suyo. Preguntó ni nombre y si podía pasar casi al mismo tiempo, no tenía alternativa.

Son tiempos difíciles, argumentó como carta de presentación, se termina la joda, chau hotmail, facebook, twitter... sólo se podrá usar con fines laborales... pero para que vean que el Comando Ejecutor que se ha hecho cargo del mundo no es la reencarnación de la mal, aunque yo no lo hubiera hecho, han permitido una sola excepción....

¿Deme el nombre de la persona, una sola, eh?, con la que podrá hablar en privado sin que nadie se lo lea.... Dí el tuyo, lo anotó.... sin pedir permiso fue a mi computadora... te buscó y cuando apareció tu rostro, hizo una mueca morbosa, guiñó un ojo y con una sonrisa lasciva preguntó... ¿amigovia?... y después rió.... No me hizo gracia... le contesté secamente: Es mi amiga, mi mejor amiga.

Me pidió un vaso de agua, cuando volví ya había desaparecido junto a sus guardianes.... Regresé a mi habitación a cambiarme y cuando fui al comedor vi a un anciano, como salido de los cuentos, pelo muy largo y blanco y llevaba túnica.... No alcancé ni a preguntar que hacía allí... con un dejo de tristeza me dijo "Te han engañado".... Me explicó: el Comando Superior se ha adueñado del mundo, ahora el ser humano será una máquina de trabajar, chau todos los sentimientos, por eso te pidieron el nombre de tu amiga.... la Computadora Central a esta hora ya la habrá borrado....

Sos una buena persona, voy a ayudarte.... como se llama tu amiga?. dije tu nombre nuevamente, esta vez sin temor, le creí al anciano.... Cerró los ojos.... me sonrió tiernamente..... ¿Sabés?... es un ángel, tu amiga es un ángel que sufrió mucho y tendrá su recompensa.... ¿Habrás sido merecedor de su cariño, de su afecto? Espero que sí....

Te la borraron de tus archivos pero estará cada vez que la necesites..... Abrí la ventana, sentate, cerrá tus ojos y pronunciá como en una oración tres veces su nombre.... Así lo hice, .... un pájaro entró por la ventana.... Es ella, me dijo el Anciano..... cada vez que la necesites ella estará acá.... Pero tú no la abandones.... ella te trae paz, tú debes hacer lo mismo...cuando quieras mandarle algo de paz, ternura, afecto... sólo di: Vuela, Amiga, vuela... e irá por ella.

Vuela, Amiga, Vuela.... allá voy. Siempre y para siempre.