Reyes Magos y emprendedores llenaron Plaza de Godoy Cruz

La Plaza Mayor Tomás Godoy Cruz se convirtió este lunes en el escenario del Mercado de Emprendedores GC – Edición Reyes Magos. La propuesta reunió a productores locales, vecinos y turistas en una feria abierta, con entrada libre y gratuita, pensada para acompañar la celebración con regalos originales y consumo consciente.

Un mercado con identidad local

Desde las primeras horas del día, la plaza ubicada en la intersección de Rivadavia y Colón comenzó a recibir visitantes atraídos por una oferta diversa y accesible. El mercado especial de Reyes fue organizado como parte de las acciones de fortalecimiento de la Economía Social de Godoy Cruz. En este espacio, emprendedores locales presentaron productos elaborados de manera artesanal, con materiales seleccionados y procesos cuidados.

La iniciativa buscó acercar a la comunidad una alternativa al consumo tradicional, promoviendo compras con sentido social y valor agregado. A lo largo de la jornada, el público pudo recorrer los distintos stands, dialogar con quienes producen y conocer las historias detrás de cada emprendimiento. La feria se mantuvo activa hasta las 21, permitiendo que familias completas se sumaran luego de sus actividades diarias.

Emprendedores que impulsan la economía social

La edición Reyes contó con la participación de numerosos emprendedores registrados en el circuito de Economía Social del departamento. Los puestos ofrecieron indumentaria, accesorios, objetos de diseño, artículos de decoración y juguetes, pensados tanto para niños como para adultos. También hubo productos de marroquinería, cestería, cerámica y piezas realizadas en madera.

Cada stand reflejó el trabajo artesanal y el talento local, con propuestas que priorizan la producción a pequeña escala y el comercio justo. Este tipo de mercados permite a los emprendedores fortalecer sus proyectos, generar ingresos y consolidar redes de trabajo colaborativo. Además, acerca a la comunidad la posibilidad de elegir regalos con identidad, alejados de la producción masiva y con un impacto directo en la economía local.

La visita de los Reyes Magos

La magia de la fecha se hizo sentir desde temprano con la presencia de los Reyes Magos en la plaza. Durante la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron la feria, saludaron a los niños y compartieron momentos con las familias que se acercaron al lugar.

La visita generó un clima de alegría e ilusión, especialmente entre los más pequeños, que pudieron tomarse fotos y entregar sus últimas cartas. Los Reyes también dialogaron con los emprendedores y recorrieron los stands en busca de regalos inspirados en los pedidos recibidos. Esta actividad sumó un componente simbólico a la feria y reforzó el espíritu festivo de la jornada, integrando tradición, producción local y encuentro comunitario.

Un espacio abierto y accesible para todos

La edición especial de Reyes se pensó como una propuesta abierta, familiar y gratuita, diseñada para que personas de todas las edades pudieran disfrutarla. La plaza se transformó en un punto de encuentro donde la creatividad, la identidad cultural y el trabajo independiente se combinaron en un mismo espacio.

El recorrido por la feria invitó a caminar, observar y elegir con tranquilidad, en un entorno cuidado y cercano. Con esta iniciativa, Godoy Cruz continúa promoviendo la economía social y el consumo consciente, al tiempo que celebra fechas significativas desde una mirada comunitaria. El Mercado de Emprendedores GC – Edición Reyes reafirmó el valor del trabajo local y consolidó a la Plaza Mayor como un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.