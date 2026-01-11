Choque fatal en Ruta 40: dos personas muertas

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana de este martes en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2952, sobre el Puente del Matadero, en Malargüe en el Sur de la provincia de Mendoza. Dos vehículos que circulaban hacia el norte colisionaron por causas que se investigan. Como resultado, dos mujeres murieron en el lugar y varias personas resultaron heridas.

Un impacto violento en plena madrugada

Según la información oficial, el siniestro se produjo cuando un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux circulaban en el mismo sentido, con dirección a la ciudad de San Rafael. Por motivos que aún no fueron determinados, ambos rodados protagonizaron el choque. La violencia del impacto provocó que la camioneta terminara debajo del puente de la Ruta 40, generando una escena de extrema gravedad. Personal policial de la Comisaría 24° y servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar tras ser alertados. La circulación en la zona se vio afectada durante varias horas debido al operativo de rescate, las pericias y la asistencia a las víctimas. El hecho volvió a poner en foco los riesgos de transitar de noche por rutas nacionales, especialmente en sectores con puentes y curvas pronunciadas.

Víctimas fatales y personas trasladadas de urgencia.

En la camioneta Toyota Hilux viajaban cuatro personas. El conductor, un hombre de 38 años identificado como R. C., fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva. Junto a él viajaban un adolescente de 17 años, una mujer de 36 años identificada como Vilma Guanco y una niña, cuyos datos no trascendieron oficialmente. Las dos mujeres fallecieron en el lugar del accidente como consecuencia de las graves lesiones sufridas. El joven fue asistido inicialmente en el hospital local y luego se dispuso su derivación al Hospital Central debido a la gravedad de su estado, que fue calificado como reservado. Los equipos médicos trabajaron durante varios minutos en el lugar para estabilizar a los heridos antes de su traslado.

El estado de los ocupantes del automóvil.

En el Fiat Palio viajaba una mujer de 30 años, identificada con las iniciales V. M., junto a dos niñas de 10 y 7 años. De acuerdo con el parte médico, la conductora sufrió politraumatismos leves y escoriaciones, mientras que ambas menores presentaron lesiones de carácter leve. A la mujer se le realizó el dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos por litro de alcohol en sangre. Los tres ocupantes del automóvil se trasladaron por sus propios medios en un vehículo particular hasta el hospital para recibir atención médica y controles preventivos. Si bien no presentaban heridas de gravedad, permanecieron en observación por protocolo, debido al tipo de accidente y a la edad de las menores.

Investigación en curso y trabajo en la ruta.

La Justicia investiga ahora las circunstancias que derivaron en el choque fatal. Peritos especializados realizaron tareas en el lugar para relevar huellas, posiciones finales de los vehículos y daños materiales, elementos clave para reconstruir la mecánica del hecho. No se descarta ninguna hipótesis y se analizarán factores como la visibilidad, el estado de la calzada y las condiciones de los vehículos. Desde las fuerzas de seguridad se indicó que el tránsito fue parcialmente interrumpido hasta finalizar las tareas, mientras que personal sanitario y policial coordinó la asistencia y el resguardo de la zona. El accidente generó conmoción en Malargüe y en localidades cercanas, donde las noticias se difundieron rápidamente durante la mañana. Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las medidas de precaución al circular por rutas, especialmente en horarios nocturnos y de baja visibilidad.