Anuncian licitación de la Ruta 7 para este febrero

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, anunció en conferencia de prensa que la licitación para las obras en la Ruta Nacional 7 se lanzará en febrero. Este avance responde a una gestión directa del gobernador Alfredo Cornejo, buscando mejorar la logística regional y la conexión fundamental entre el Mercosur y los puertos del Pacífico.

El corredor bioceánico y la agenda de desarrollo

La noticia llega en un momento de gran expectativa para el sector productivo de la provincia. Santilli explicó detalladamente que los equipos técnicos nacionales han estado trabajando estrechamente con la administración mendocina para priorizar proyectos con impacto real.



Esta agenda compartida no solo se limita a la Ruta 7, sino que busca integrar a Mendoza en un plan de competitividad mucho más ambicioso. Durante el encuentro, se puso énfasis en que la infraestructura vial es el cimiento necesario para que las economías regionales puedan despegar definitivamente. Los proyectos mencionados forman parte de una visión de largo plazo que busca revertir años de falta de inversión en arterias vitales.



El ministro subrayó que el diálogo fluido con los gobernadores es una pieza central de la estrategia del Gobierno nacional. Por su parte, el corredor bioceánico que representa la Ruta 7 se posiciona como el eje central de este esquema. La mejora de esta traza facilitará el transporte de mercancías y reducirá significativamente los costos operativos para las empresas locales. Se espera que la licitación pública garantice transparencia y rapidez en los procesos administrativos necesarios para ver las máquinas trabajando pronto en el asfalto.



El compromiso del Ejecutivo nacional parece firme en este sentido, marcando un cambio de ritmo en la ejecución de obra pública. La articulación entre Nación y Provincia resulta ser la clave del éxito para destrabar estos expedientes que dormían en oficinas centrales. Cada kilómetro nuevo de ruta se traduce en mayor seguridad vial para miles de familias que transitan estos caminos diariamente. El beneficio es para todos: desde el camionero que cruza la frontera hasta el vecino que va al trabajo.

La importancia de completar la Ruta Nacional 40

Más allá de la mencionada Ruta 7, el plan gubernamental contempla intervenciones profundas en la Ruta Nacional 40. Esta arteria, que atraviesa el país de norte a sur, tiene tramos críticos en Mendoza que requieren una finalización urgente. Santilli destacó especialmente el segmento que conecta Bardas Blancas con el límite de Neuquén.



Esta zona posee un potencial energético, minero y productivo que no puede ser aprovechado plenamente sin caminos adecuados. El ministro afirmó que concluir este trayecto es una prioridad estratégica para fortalecer el desarrollo de Vaca Muerta y otras actividades industriales de la región. Asimismo, el gobernador Cornejo insistió en la necesidad de completar el tramo entre el Aeropuerto y Lavalle, en dirección a San Juan.



Esta obra inconclusa ha generado múltiples dolores de cabeza para los productores rurales y los transportistas que circulan por el norte provincial. La integración regional no es solo una frase bonita, sino un requisito técnico para el crecimiento económico real de las provincias involucradas. La falta de continuidad en la infraestructura básica ha sido históricamente un freno para la competitividad argentina en el mercado internacional.



Por ello, retomar estas obras pendientes representa un acto de responsabilidad institucional frente a las demandas ciudadanas acumuladas durante décadas. El impacto positivo se sentirá no solo en la logística pesada, sino también en el turismo, una de las industrias más dinámicas de Mendoza. Facilitar el acceso seguro a los diversos paisajes y bodegas de la zona sur atraerá más visitantes y generará empleo genuino en los pueblos cercanos.



El desarrollo minero y energético también recibirá un impulso vital con estas mejoras, permitiendo que la provincia sea un actor central en la matriz energética del país. Sin rutas en buen estado, las inversiones se alejan y las oportunidades se pierden en el camino.

Equilibrio económico y previsibilidad para invertir

La visión económica detrás de estos anuncios se basa en conceptos de equilibrio fiscal y eficiencia en el gasto público. El ministro Santilli aprovechó la oportunidad para destacar la sintonía que existe entre el Gobierno central y la gestión de Alfredo Cornejo en estos temas. Para el Ejecutivo nacional, la generación de empleo formal y la recuperación del crecimiento económico son objetivos que dependen directamente de la estabilidad macroeconómica.



En este sentido, la lucha contra la inflación se presenta como la batalla principal para devolverle previsibilidad a las inversiones de infraestructura de gran escala. Según las palabras del funcionario, la tendencia a la baja en los índices de precios permite hoy sentarse a planificar obras que antes eran imposibles de costear. El desafío de consolidar este camino es arduo, pero los resultados comienzan a verse en la reactivación de proyectos que estaban paralizados por la incertidumbre financiera.



El Presidente de la Nación ha marcado un rumbo claro donde el sector privado debe ser el motor del crecimiento, pero con un Estado que provea la infraestructura básica necesaria. Esta coincidencia de ejes políticos y económicos facilita la toma de decisiones rápidas y coordinadas entre las diferentes esferas del poder público. La competitividad regional solo se logra cuando las reglas de juego son claras y la logística no representa un obstáculo insalvable para el comercio internacional.



El compromiso con la austeridad fiscal no significa detener el progreso, sino invertir cada peso de manera inteligente y transparente para que el impacto llegue a la gente común. Las provincias que mantienen sus cuentas ordenadas, como es el caso de Mendoza, son las primeras en recibir el apoyo nacional para sus proyectos prioritarios porque demuestran seriedad administrativa. Este nuevo paradigma de gestión busca que cada obra que se empiece sea efectivamente terminada, evitando elefantes blancos que solo consumen recursos públicos sin dar servicios reales a los ciudadanos.

Un trabajo conjunto por el futuro de los mendocinos

Finalmente, el gobernador Cornejo valoró profundamente este espacio de diálogo constructivo y la respuesta concreta a los reclamos mendocinos de larga data. El mandatario provincial recordó que Mendoza es sumamente dependiente de sus rutas nacionales para exportar su producción agroindustrial y vitivinícola al mundo entero.



En algunos casos extremos, la provincia ha tenido que intervenir con recursos propios para mantener operativas ciertas arterias estratégicas, pero la escala de estas grandes obras requiere el financiamiento y la planificación federal constante. Cornejo remarcó que el crecimiento económico real solo es sostenible si se acompaña con infraestructura moderna, leyes laborales adecuadas y una fuerte seguridad jurídica para todos los actores.



Su gestión ha priorizado siempre el orden administrativo y la previsibilidad, y ve en este anuncio una validación de ese esfuerzo sostenido durante años en la provincia. La vinculación con los puertos del Pacífico a través de la Ruta 7 es una meta que trasciende las fronteras mendocinas para convertirse en una prioridad para el desarrollo de todo el país. La integración con Chile y el resto del Mercosur depende de la fluidez de este corredor internacional que cruza la imponente cordillera de los Andes.



Al cerrar la conferencia, ambos mandatarios coincidieron en que el objetivo final es brindar más oportunidades de progreso para todos los habitantes de la región, fomentando la inversión privada. El camino hacia la modernización de la red vial argentina ya ha comenzado con pasos firmes y anuncios concretos que se materializarán en las licitaciones de las próximas semanas.



Los ciudadanos mendocinos esperan ahora que los plazos se cumplan con precisión y que las promesas se conviertan pronto en asfalto transitable y seguro. Mendoza se prepara así para una etapa de mayor conexión global, donde su producción pueda llegar más lejos y sus rutas sean símbolo de desarrollo regional y seguridad vial para todas las familias que viajan por el territorio nacional.