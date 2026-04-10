Abril cultural con shows para todos los gustos en San Juan

El Teatro del Bicentenario lanzó su programación de abril con una agenda variada que incluye espectáculos de música, danza y teatro. La propuesta, organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, busca atraer a públicos de todas las edades con opciones accesibles y diversas.

Una agenda con identidad local

Entre los eventos destacados aparece “Mujeres Argentinas”, una producción que reunirá a más de 60 artistas sanjuaninos en escena. La obra, con música de Ariel Ramírez y textos de Félix Luna, propone un recorrido por la identidad cultural del país.

La puesta combina danza, canto y música en vivo, con dirección coreográfica de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez. Las funciones serán el 25 y 26 de abril, y el 2 de mayo, con entradas en distintos valores y descuentos disponibles. La propuesta se enmarca en el Día Internacional de la Danza y busca ofrecer una experiencia artística integral.

Variedad de géneros en la Sala Auditórium

La Sala Auditórium del teatro también contará con una programación diversa. Durante el mes se presentarán espectáculos que recorren distintos estilos, desde propuestas musicales hasta teatro contemporáneo y flamenco.

Entre ellos se destacan “Emociones”, del artista local Mateo Pintor; la obra teatral “Los perros de San Diego”; el “Tablao Flamenco Internacional”, que incluirá beneficios especiales para participantes de actividades relacionadas; y “Cantando y Sonando Tango”, una propuesta centrada en la música ciudadana.

Cada espectáculo tendrá entradas accesibles y opciones de descuento, tanto en boletería como a través de TuEntrada.com. Esta variedad busca ampliar el alcance del teatro y fomentar la participación de nuevos públicos.

Visitas guiadas y acceso abierto

Además de los espectáculos, el teatro ofrece visitas guiadas para conocer sus instalaciones. Las visitas generales no requieren reserva previa y se realizan de lunes a sábado en dos horarios, 11:30 h y 18 h, mientras que los domingos hay una única función por la tarde, a las 18 h.

También se organizan visitas escolares con turnos programados durante la semana. En los primeros días de abril, se sumó un esquema especial con horarios extendidos, pensado para facilitar el acceso del público durante jornadas específicas.

Con esta programación, el Teatro del Bicentenario reafirma su rol como uno de los principales espacios culturales de la región. La propuesta combina calidad artística, talento local y una agenda pensada para que más personas puedan acercarse a las artes escénicas.