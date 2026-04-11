Rescate aéreo urgente a ciclista herido en Barrancas

El ciclista herido siendo ingresado al Hospital Central de Mendoza

Un ciclista resultó gravemente herido en un circuito de Barrancas, Maipú en la provincia de Mendoza, y debió ser rescatado mediante un operativo aéreo. El hecho ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que impidió la llegada de ambulancias. La víctima fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital Central de Mendoza para su atención médica.

Un accidente en una zona complicada

El hecho se registró en el sendero del circuito ciclístico de Barrancas, a unos 600 metros al este de la planta de tratamiento de residuos de la zona. Se trata de un terreno sinuoso, con caminos irregulares y de acceso limitado. Estas condiciones complican cualquier tipo de asistencia rápida.

Según la información oficial, un tercero fue quien dio aviso al 911. La persona informó que había encontrado a un ciclista tendido en el suelo, con signos de dolor intenso. Desde el primer momento, se advirtió la gravedad de la situación.

El lugar exacto del accidente está ubicado a aproximadamente tres kilómetros de la ruta más cercana. Esta distancia, sumada a las características del terreno, hizo imposible el ingreso inmediato de ambulancias o vehículos convencionales.

Primeros auxilios y diagnóstico inicial

Tras el llamado, personal policial de la jurisdicción se trasladó hasta el sitio. Al llegar, constataron que el ciclista estaba consciente, pero con un fuerte dolor en la zona del pecho. Los primeros indicios apuntaban a un traumatismo de tórax.

Este tipo de lesiones puede ser complejo. Requiere atención rápida y especializada. Por eso, desde el inicio se evaluaron alternativas para evacuar al herido de la manera más segura y eficiente posible.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) también tomó intervención. Sin embargo, debido a las dificultades del terreno, informaron que no podían acceder hasta el lugar del accidente. Esto obligó a replantear el operativo.

La decisión de un rescate aéreo

Ante la imposibilidad de llegar por tierra, se activó un operativo especial. Intervino el Grupo Halcón, unidad que cuenta con medios aéreos para situaciones de emergencia en zonas complejas.

Con la autorización del Director de Policía, se dispuso el despegue del helicóptero hacia el lugar del hecho. Este tipo de decisiones se toma cuando cada minuto cuenta y no hay otras alternativas viables.

El operativo aéreo permitió acceder rápidamente al punto donde se encontraba el ciclista. Allí se realizó la extracción del herido, siguiendo protocolos de seguridad para evitar agravar la lesión.

La intervención fue clave. Sin el uso del helicóptero, el traslado podría haberse demorado de manera crítica.

Traslado y atención médica

Una vez estabilizado, el ciclista fue trasladado por vía aérea hasta el helipuerto del Hospital Central de Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Este centro cuenta con la infraestructura necesaria para atender este tipo de urgencias.

El ingreso se realizó directamente desde el helicóptero, lo que permitió reducir tiempos. En este tipo de casos, la rapidez es fundamental para mejorar el pronóstico del paciente.

Ya en el hospital, el equipo médico continuó con la evaluación y el tratamiento correspondiente. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la evolución del paciente.

Riesgos en circuitos naturales

El accidente vuelve a poner en foco los riesgos de practicar ciclismo en terrenos naturales. Estos espacios son elegidos por muchos por su desafío y contacto con la naturaleza. Sin embargo, también implican mayores peligros.

Los caminos irregulares, las pendientes y la falta de señalización pueden generar caídas o accidentes. A esto se suma la dificultad para acceder rápidamente en caso de emergencia.

Por eso, especialistas recomiendan tomar precauciones. Usar casco, llevar elementos de comunicación y no circular solo son algunas de las medidas básicas.

También es importante conocer el terreno y planificar el recorrido. Esto puede marcar la diferencia ante cualquier imprevisto.

Un operativo que marcó la diferencia

El rescate en Barrancas mostró la importancia de contar con recursos preparados para situaciones complejas. La coordinación entre la policía, el Grupo Halcón y los servicios de emergencia fue clave para resolver el caso.

Cada intervención cumplió un rol específico. Desde el llamado inicial hasta el traslado final, el operativo se desarrolló de manera articulada.

La utilización del helicóptero permitió superar las limitaciones del terreno. Fue una decisión estratégica que aceleró la asistencia.

Este tipo de operativos no son habituales, pero resultan fundamentales cuando el acceso terrestre falla. Permiten salvar tiempos y, en muchos casos, vidas.

El hecho deja una escena clara: un ciclista herido, un terreno difícil y una respuesta rápida que hizo posible su traslado. Un operativo que combinó urgencia, coordinación y tecnología para actuar a tiempo.