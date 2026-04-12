Mica Luján campeona sudamericana super mosca

Una noche inolvidable se vivió en el Palacio Municipal de los Deportes, en Villa Mercedes, dónde Micaela ‘La Princesita’ Luján volvió a subirse al ring en su ciudad natal luego de más de dos años.

En una pelea apretada, en dónde ambas boxeadoras mostraron una gran habilidad física, los jueces fallaron unánimemente a favor de la local, que se desenvolvió de mejor manera a lo largo de toda la pelea y se quedó con el título Sudamericano Súper Mosca.

Boxeo, Mica Luján Campeona Sudamericana

Delbono, con la garra charrúa en la sangre, se aferró con uñas y dientes a la ilusión de arrebatarle el título a la sanluiseña, pero un gran despliegue por parte de ‘La Princesita’ permitió que el título se quede, una vez más, en San Luis.

Ahora, la carrera de Luján se enfocará en seguir creciendo y llegar a disputar el título del mundo, enfrentándose a las mejores boxeadoras del planeta.

Boxeo, Mica Lujan campeonaa sudamericana super mosca

Por otro lado, Axel ‘El Gigante’ Medina se midió ante Alejandro Taibo, un pugilista correntino de gran alcance, resistencia y potencia.

El primer round fue cuesta arriba para el sanluiseño, que sufrió una caída casi al finalizar el primer capítulo. Sin embargo, apoyado por el público mercedino, Axel logró reponerse y sacar adelante una pelea difícil y muy equilibrada, saliendo vencedor también con decisión unánime.