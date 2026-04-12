Robo y fuga por techos termina con detenido en Las Heras

Se recuperó una bicicleta robada

Un hombre de 40 años fue aprehendido en Las Heras tras un intento de robo que incluyó una fuga por los techos. El hecho ocurrió por la mañana, cuando vecinos alertaron al 911. La policía logró detenerlo mientras escapaba y recuperó una bicicleta robada en el lugar.

Un llamado que activó el operativo

El episodio ocurrió cerca de las 07:50 en calle Paso del Portillo al 2200, en Las Heras. Un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de personas caminando por los techos de viviendas de la zona.

Ante la situación, personal policial se desplazó rápidamente al lugar. Al llegar, detectaron movimientos en altura y comenzaron un rastrillaje en las propiedades cercanas. La escena generó tensión y movilizó a los efectivos.

La rápida intervención permitió ubicar a uno de los sospechosos en pleno intento de escape.

La detención en pleno intento de fuga

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue aprehendido cuando se descolgaba desde uno de los techos. En ese momento, intentaba abandonar el lugar tras el presunto robo.

El sujeto, identificado como C. O., de 40 años, fue reducido por los efectivos sin que se registraran heridos. La detención se concretó en pocos minutos, evitando que lograra escapar.

No se informó sobre otros posibles involucrados en el hecho. La investigación busca determinar si actuaba solo o acompañado.

El procedimiento se desarrolló en una zona residencial, lo que generó sorpresa entre los vecinos.

El hallazgo en la pollería

Durante la inspección del lugar, los efectivos encontraron indicios claros del intento de robo. En una pollería de la zona, cuya encargada fue identificada como I. A., se detectó un boquete de aproximadamente 25 centímetros.

El orificio habría sido utilizado para ingresar al local. Este tipo de modalidad es frecuente en robos a comercios, especialmente en horarios de menor circulación.

Dentro del área también se hallaron distintos elementos. Entre ellos, una bicicleta rodado 26 de color negro con líneas rojas, que había sido sustraída.

El rodado pertenece a un joven de 23 años, identificado como F. M., quien fue notificado del hallazgo.

Objetos secuestrados y pruebas

Además de la bicicleta, el personal policial secuestró otros elementos vinculados al hecho. Entre ellos, una manguera de color verde y ropa que el sospechoso habría utilizado para cambiar su apariencia.

Estos objetos quedaron a disposición de la justicia como parte de la evidencia. Serán analizados en el marco de la investigación para reconstruir la secuencia del hecho.

El cambio de ropa sugiere una posible intención de evitar ser reconocido. Es una práctica que se observa en algunos delitos de este tipo.

Todo el material secuestrado fue incorporado al expediente.

Intervención policial y judicial

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Quedó a disposición de la justicia mientras avanzan las actuaciones.

El caso se investiga como un intento de robo con ingreso forzado. La presencia del boquete refuerza esta hipótesis.

La policía continúa trabajando para determinar si hay más personas involucradas. También se analizan posibles conexiones con otros hechos similares en la zona.

El operativo permitió resolver la situación en el momento, evitando mayores pérdidas para los damnificados.

Un hecho que alerta en el barrio

El episodio generó preocupación entre los vecinos de la zona. La modalidad de fuga por los techos no es habitual, pero sí llama la atención por el riesgo que implica.

Los movimientos en altura, especialmente en viviendas contiguas, pueden poner en peligro tanto a los involucrados como a terceros.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando muchas personas comienzan su rutina diaria. Esto aumenta el impacto en la comunidad.

La rápida respuesta policial permitió controlar la situación. Sin embargo, el caso deja en evidencia la importancia de la alerta temprana y la colaboración vecinal.

El llamado al 911 fue clave. Sin ese aviso, el desenlace podría haber sido distinto.