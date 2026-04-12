Buen punto logró el Lobo mendocino ante Platense

El estadio traía reminiscencias para Gimnasia y Esgrima, alli había conseguido el ascenso a Primera la temporada pasada cuando definió ante Deportivo Madryn, esta vez el rival era el local de capa caída con 8 juegos sin triunfos y esperando su debut continental ante Peñarol de Montevideo por la Libertadores.

El Calamar se puso en ventaja en el arranque del partido gracias a una gran definición de Tomás Nasif. Pudo ampliar pero el disparo de Bautista Merlini se estrelló en el palo y que después bloquearon antes de que ingrese al arco.

El empate del Lobo mendocino llegó con pelota parada y gracias a un error defensivo del dueño de casa. Eugenio Raggio pifió un despeje en un tiro de esquina y Facundo Lencioni facturó.

La igualdad estuvo bien pero Gimnasia y Esgrima pudo volver a Mendoza con 3 puntos, el árbitro había adicionado 5 minutos y en la jugada final Módica peleó en solitario ante tres hombres y alcanzó a rematar pero su disparo fue contenido por el arquero marrón.

En la próxima fecha el conjunto mensana volverá al Victor Legrotaglie para recibir a Lanús y el domingo 26 también en el Parque General San Martín jugará el clásico mendocino frente a Independiente Rivadavia y cerrará también en Mendoza jugando el partido ante Defensa y Justicia postergado por el paro de AFA.

Principales posiciones en la Zona A: Estudiantes de La Plata 24, Vélez Sarsfield 22, Boca Juniors 21, Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Lanús 19, Independiente y Talleres de Cordoba 18, también tiene 18 San Lorenzo de Almagro pero por diferencia de gol está quedando fuera del grupo de los 8.

Sintesis

Platense: 1

Matías Borgogno; Celías Ingenthron, Eugenio Raggio, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Iván Gómez, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Kevin Retamar, Juan Gauto; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino./ Cambios: Franco Zapiola x Gauto, Maximiliano Amarfil x Ferreira, Agustín Lotti x Retamar, Bautista Merlini x Mainero, Leonardo Heredia x Nasif.

Gimnasia y Esgrima: 1

César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermín Antonini; Ulises Sánchez, Esteban Fernández, Ignacio Sabattini, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco. / Cambios: Ismael Cortez x Franco, Brian Andrada x Fernandez, Tomás O Connor x Sanchez, Matias Recalde x Saavedra, Valentino Simoni x Antonini.

Goles: PT: 34: Nasif (P) / ST: 34: Lencioni (GyE)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Estadio: Ciudad de Vicente López