Tarde a puro empate en la fecha del Federal A

Resultados 4ta fecha

Atenas de Rio Cuarto 0- Huracán Las Heras 0

Argentino de Monte Maiz 0- Fundacion Amigos 0

Juventud Unida Universitario 0-. Deportivo Rincón 0

Cipolletti 1 (Federico Acevedo) - Costa Brava 1 (Jerónimo Gutierrez)

Libre: Atlético San Martin

Federal A, Huracán Las Heras - Atenas de Rio Cuarto

Posiciones

Juventud Unida y Costa Brava 6 puntos, Deportivo Rincón y Cipolletti de Rio Negro 5, San Martin y Atenas de Rio Cuarto 4, Argentino de Monte Maiz y Huracán Las Heras 3, Fadep 2

Próxima fecha

Huracán Las Heras - San Martin (domingo 19 a las 14hs)

Fundación Amigos FADEP - Juventud Unida de San Luis

Costa Brava de La Pampa - Atenas de Rio Cuarto

Deportivo Rincón - Cipolletti de Rio Negro

Libre: Atenas de Rio Cuarto

Sintesis

Atenas: 1

Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Luciano Gutiérrez, Valentín Duco; Franco Schiavoni, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Emiliano Gómez y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva./ Cambios: Augusto Suárez e Isaías Guzmán por Barrera y Duco, Paulo Oballes por Quiroga, Mariano Martínez e Ignacio Castro por Mainero y Schiavoni.

Huracán Las Heras: 1

Franco Aguero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio Gonzalez, Facundo Romero; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias. / Cambios: Aldo Araujo por González, Marcos Sosa y Anderson Zalazar por Moya y Bonet.

Árbitro: Juan Nebbietti

Estadio: 9 de Julio