Tarde a puro empate en la fecha del Federal A
Resultados 4ta fecha
Atenas de Rio Cuarto 0- Huracán Las Heras 0
Argentino de Monte Maiz 0- Fundacion Amigos 0
Juventud Unida Universitario 0-. Deportivo Rincón 0
Cipolletti 1 (Federico Acevedo) - Costa Brava 1 (Jerónimo Gutierrez)
Libre: Atlético San Martin
Posiciones
Juventud Unida y Costa Brava 6 puntos, Deportivo Rincón y Cipolletti de Rio Negro 5, San Martin y Atenas de Rio Cuarto 4, Argentino de Monte Maiz y Huracán Las Heras 3, Fadep 2
Próxima fecha
Huracán Las Heras - San Martin (domingo 19 a las 14hs)
Fundación Amigos FADEP - Juventud Unida de San Luis
Costa Brava de La Pampa - Atenas de Rio Cuarto
Deportivo Rincón - Cipolletti de Rio Negro
Libre: Atenas de Rio Cuarto
Sintesis
Atenas: 1
Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Luciano Gutiérrez, Valentín Duco; Franco Schiavoni, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Emiliano Gómez y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva./ Cambios: Augusto Suárez e Isaías Guzmán por Barrera y Duco, Paulo Oballes por Quiroga, Mariano Martínez e Ignacio Castro por Mainero y Schiavoni.
Huracán Las Heras: 1
Franco Aguero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio Gonzalez, Facundo Romero; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias. / Cambios: Aldo Araujo por González, Marcos Sosa y Anderson Zalazar por Moya y Bonet.
Árbitro: Juan Nebbietti
Estadio: 9 de Julio