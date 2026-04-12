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Tarde a puro empate en la fecha del Federal A

Huracán en Rio Cuarto y Fadep en Monte Maiz empataron cero a cero, San Martin tuvo fecha libre,mandan en la tabla Juventud Unida y Costa Brava.
Deportes12/04/2026Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias

Resultados 4ta fecha

Atenas de Rio Cuarto 0- Huracán Las Heras 0

Argentino de Monte Maiz 0- Fundacion Amigos 0

Juventud Unida Universitario 0-. Deportivo Rincón 0

Cipolletti 1 (Federico Acevedo) - Costa Brava 1 (Jerónimo Gutierrez)

Libre: Atlético San Martin

Federal A, Huracán Las Heras - Atenas de Rio Cuarto
Federal A, Huracán Las Heras - Atenas de Rio Cuarto

Posiciones

Juventud Unida y Costa Brava 6 puntos, Deportivo Rincón y Cipolletti de Rio Negro 5, San Martin y Atenas de Rio Cuarto 4, Argentino de Monte Maiz y Huracán Las Heras 3, Fadep 2

Federal A, San Martin, Atenas Rio CuartoSan Martín con el primer triunfo mendocino del Federal

Próxima fecha

Huracán Las Heras - San Martin (domingo 19 a las 14hs)

Fundación Amigos FADEP - Juventud Unida de San Luis

Costa Brava de La Pampa - Atenas de Rio Cuarto

Deportivo Rincón - Cipolletti de Rio Negro

Libre: Atenas de Rio Cuarto

Sintesis

Atenas: 1

Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Luciano Gutiérrez, Valentín Duco; Franco Schiavoni, Ignacio Castro, Marcos Rivadero y Facundo Quiroga; Emiliano Gómez y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva./ Cambios: Augusto Suárez e Isaías Guzmán por Barrera y Duco,  Paulo Oballes por Quiroga,  Mariano Martínez e Ignacio Castro por Mainero y Schiavoni.

Huracán Las Heras: 1

Franco Aguero; Lucas Algozino, Guillermo Coceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio Gonzalez, Facundo Romero; Juan Bonet y Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias. / Cambios: Aldo Araujo por González,  Marcos Sosa y Anderson Zalazar por Moya y Bonet.

Árbitro: Juan Nebbietti

Estadio: 9 de Julio

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