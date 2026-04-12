Maipú con nuevo técnico le ganó a un rival directo

El triunfo trajo alivio, claro que sí, la última vez que sumó de a tres fue en la segunda fecha ante Atlético de Rafaela, despues vino un valioso empate de visitante en Tucumán (ganaba 2 a 0 y se lo empataron), hasta que llegó la noche con cuatro derrotas seguidas lo que precipitó la salida de su tecnico Alexis Matteo.

Llegó Mariano Echeverría, ex jugador del club para renovar esperanza, pero lo cierto es que aún en el triunfo Maipú sigue en zona de descenso directo, junto a su vencido ocupan el penúltimo y último lugar y son precisamente quienes ocupen ese lugar a la finalización del torneo quienes perderán la categoría.

Deportivo Maipú, Colegiales, Ascenso

Los goles: a los 19 minutos del primer tiempo, lo había insinuado Maipú pero pudo cristalizarlo en la red despues que un centro rasante de Saccone le permitió a su goleador Gobetto (cuarto gol en el torneo la empujara al fondo de la red, diferencia mínima, pero diferencia al fin para irse tranquilos al vestuario.

Apenas 40 segundos de juego del segundo tiempo y empató Colegiales. Duerme la siesta el fondo maipucino (no es la primera vez que le ocurre), centro de Castillo y González solo, libre de marcas le daba la igualdad al visitante, esta sería la prueba de fuego, saber si Maipú se repondría al impacto de ese empate.

Rápidamente llegó el nuevo gol cruzado a través de Eggel, el "Chelo" no solo fue el autor de los dos goles del Cruzado, el segundo llegaría a los 30 minutos para cerrar el partido sino también uno de los puntos mas altos del equipo y quien dirigió la batuta para este triunfo tan esperado por toda la parcialidad cruzada.

Pero está último y en zona de descenso, por eso deberá trabajar y mucho, cada partido se deberá tomar casi como una final, la próxima estación para el botellero será en Entre Rios frente a Patronato de Paraná, partido que se jugará el domingo a las 16, cuando regrese a casa, su rival será el tricolor Almagro.

Síntesis

Deportivo Maipú : 3

Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Fausto Montero, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto, Marcelo Eggel; Franco Saccone, Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría./ Cambios: Gastón Mansilla por Montero y Lisandro Cabrera por Rivarola, Matías Viguet por Bonfigli, Tomás Silva por Saccone.

Colegiales: 1

Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortiz, Ezequiel Aguirre, Emanuel Insuúa; Gonzalo Baglivo, Federico Marín, Enzo Trinidad, Franco Zicarelli; Leonardo González, Mauro Albertengo. DT: Leonardo Fernández./ Cambios: Lucio Castillo por Baglivo y Nicolás Toloza por Trinidad, Tomás Perri por Albertengo y Tomás Almada por Zicarelli, Elías Ocampo por González.

Goles: PT 19: Gobetto (DM)./ ST 40seg. Fernández (C), 9: Eggel (DM), 30: Eggel (DM)

Árbitro: Lucas Cavallero

Estadio: Omar Higinio Sperdutti