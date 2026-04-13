Terminó la primera rueda de la A y comenzó la segunda de la B
Liga Mendocina de Futbol
Resultados 8va fecha
Zona A
Chacras 2 (Torres, Lauría)
Gimnasia 4 (Lescano 2, Rigazzi, Cohn)
San Martin 0
Godoy Cruz 0
UNCuyo 0
Maipú 2 (Barrera, Peña)
Huracán 3 (Dacrema, Rodriguez, Ponce)
Independiente 1 Obando)
Libre: Centro Deportivo Rivadavia
Zona 2
Palmira 1 (Cano)
Argentino 5 (Guzmán, Villalobos, Diaz, Monassa, López)
Guaymallen 1 (Sanfilippo)
Andes Talleres 0
Fadep 1 (Martin)
Murialdo 2 (Gil, Cortez)
Beltrán 0
CEC 0
Libre: Luján Sport Club
Primera B
AMUF 5 (F. Vilchez 2, Marin, Rodriguez, Doménico)
Universitario 1 (Ferreyra)
Luzuriaga 0
Eva Perón 1 (Badiali)
Lavalle 5 (Tobares 2, Vargas, Cuevas, Calderón)
Rodeo del Medio 1 (Rodriguez)
Municipal 2 (Contrera 2)
Gutierrez 0
Posiciones
Zona A: Gimnasia y Huracán 19, Maipú 13, Rivadavia 10, Independiente 9, Chacras 8, Godoy Cruz 7, San Martin 5, UNCuyo 0.
Zona B: Argentino 18, Luján 16, Murialdo 14, Guaymallén 11, CEC 9, Fadep 8, Andes Talleres 6, Palmira y Fray Luis Beltrán 4.
1ra B: Gutierrez 18, Rodeo del Medio 16, Eva Perón 14, Lavalle 13, AMUF 11, Municipal 10, Luzuriaga 9, Universitario 1.