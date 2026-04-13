Terminó la primera rueda de la A y comenzó la segunda de la B

Gimnasia y Esgrima y Huracán mandan en la Zona A y Argentino en la B, en el ascenso a pesar de la derrota la punta le sigue perteneciendo a Gutierrez. 
Deportes13/04/2026

Liga Mendocina de Futbol
Resultados 8va fecha

Zona A

Chacras 2 (Torres, Lauría)
Gimnasia 4 (Lescano 2, Rigazzi, Cohn)

San Martin 0
Godoy Cruz 0

UNCuyo 0
Maipú 2 (Barrera, Peña)

Huracán 3 (Dacrema, Rodriguez, Ponce)
Independiente 1 Obando)

Libre: Centro Deportivo Rivadavia

Zona 2

Palmira 1 (Cano)
Argentino 5 (Guzmán, Villalobos, Diaz, Monassa, López)

Guaymallen 1 (Sanfilippo)
Andes Talleres 0

Fadep 1 (Martin)
Murialdo 2 (Gil, Cortez)

Beltrán 0
CEC 0

Libre: Luján Sport Club

Liga Mendocina, 8va fecha Apertura
Primera B

AMUF 5 (F. Vilchez 2, Marin, Rodriguez, Doménico)
Universitario 1 (Ferreyra)

Luzuriaga 0
Eva Perón 1 (Badiali)

Lavalle 5 (Tobares 2, Vargas, Cuevas, Calderón)
Rodeo del Medio 1 (Rodriguez)

Municipal 2 (Contrera 2)
Gutierrez 0

Liga Mendocina, Apertura 2026
Posiciones

Zona A: Gimnasia y Huracán 19, Maipú 13, Rivadavia 10, Independiente 9, Chacras 8, Godoy Cruz 7, San Martin 5, UNCuyo 0.

Zona B: Argentino 18, Luján 16, Murialdo 14, Guaymallén 11, CEC 9, Fadep 8, Andes Talleres 6, Palmira y Fray Luis Beltrán 4.

1ra B: Gutierrez 18, Rodeo del Medio 16, Eva Perón 14, Lavalle 13, AMUF 11, Municipal 10, Luzuriaga 9, Universitario 1.

Liga Mendocina, Argentino-Guaymallén

Próxima fecha 

Independiente Rivadavia - Universidad Nacional de Cuyo/ Deportivo Maipú- Atlético San Martín/ Godoy Cruz Antonio Tomba - Academia Chacras de Coria/ Gimnasia y Esgrima - Centro Deportivo Rivadavia/ Libre: Huracán Las Heras

Club Empleados de Comercio- Fundación Amigos por el Deporte/ Leonardo Murialdo- Deportivo Guaymallén/ Andes Talleres- Atletico Palmira/ Atlético Argentino- Luján Sport Club/ Libre: Fray Luis Beltrán.

Universitario-Gutierrez/ Rodeo del Medio- Municipal/ Eva Perón- Cicles Club Lavalle/ Asociación Mutual Universo Futbol - Luzuriaga.

