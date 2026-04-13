Denuncian represión en Mendoza y piden liberar detenidos

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Organizaciones sociales, familiares y abogados convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 13 de abril a las 18 en Ciudad de Mendoza. El objetivo es visibilizar la situación de dos personas que continúan detenidas tras la represión policial ocurrida el 8 de abril durante una movilización en defensa de la Ley de Glaciares.

Convocatoria y reclamo público

La actividad se realizará en la intersección de Córdoba y San Martín, en la zona de la Alameda. Allí, distintos sectores —entre ellos organizaciones sociales, sindicales, feministas y de derechos humanos— expondrán su preocupación por lo ocurrido. Según informaron, la conferencia contará con la participación de abogados defensores, familiares y personas que fueron detenidas durante el operativo policial.

El hecho que origina el reclamo ocurrió el miércoles 8 de abril, en el marco de una movilización que, de acuerdo con los convocantes, se desarrollaba de forma pacífica. Durante esa jornada, la intervención policial terminó con ocho personas detenidas. Con el paso de las horas, seis recuperaron la libertad, pero dos de ellas permanecen privadas de su libertad.

Situación judicial de los detenidos

Se trata de Micaela Guiñazú y Adrián Torres, quienes, según sus defensores, no cuentan con antecedentes penales. Inicialmente, la imputación para los manifestantes fue por infracción al artículo 194 del Código Penal, vinculado a la interrupción del tránsito. Sin embargo, en el caso de estas dos personas, la causa fue modificada a una acusación más grave: tentativa de robo de arma reglamentaria agravada.

Este cambio implicó que el expediente dejara de tramitarse en una fiscalía de tránsito y pasara a la órbita de una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad. De acuerdo con los abogados, se presentó un habeas corpus solicitando la liberación, pero fue rechazado por la Justicia. Además, señalaron que aún no hubo una definición sobre la situación procesal de ambos.

Quiénes son los manifestantes

Familiares y allegados destacaron el perfil social de las personas detenidas. Micaela Guiñazú es madre de tres hijos, estudiante de Derecho y trabajadora de la construcción. También participó en actividades comunitarias, como el sostenimiento de un comedor barrial durante la pandemia. Por su parte, Adrián Torres es electricista, padre de dos niños e integrante de una organización social.

Desde el entorno de ambos sostienen que participan desde hace años en acciones vinculadas a la defensa del agua en Mendoza. En ese sentido, remarcan que su detención se produjo en el contexto de una protesta que consideran legítima y vinculada a un reclamo social amplio.

Denuncias y contexto

Las organizaciones convocantes denunciaron un “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía provincial durante la manifestación. También señalaron que este episodio se inscribe en un contexto más amplio de tensión en torno a las protestas vinculadas a temas ambientales, especialmente la protección de los recursos hídricos.

En el comunicado difundido, advirtieron sobre una supuesta “vulneración de derechos” y pidieron la liberación de los detenidos. Además, convocaron a la sociedad a acompañar el reclamo y a los medios de comunicación a difundir la situación. Desde los sectores organizadores sostienen que la conferencia será una instancia clave para brindar información y visibilizar el caso ante la opinión pública.