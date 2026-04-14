Maratón Azul por la inclusión en Guaymallén

Este domingo se llevó a cabo la Maratón Azul, una propuesta destinada a concientizar sobre la Condición del Espectro Autista. La actividad tuvo lugar a las 9 en la Estación Saludable del Predio de la Virgen, en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, declarado por la Organización de las Naciones Unidas.

La Municipalidad de Guaymallén, junto a Fundación Marea Azul y Vinculat, organizaron esta iniciativa con el objetivo de promover la reflexión, la inclusión y el respeto por los derechos de las personas con autismo. Vecinos y familias participaron caminando, corriendo o en bicicleta, en un entorno recreativo y accesible para todos.

Maratón Azul, Yo hablo de autismo

El recorrido, de aproximadamente dos kilómetros, partió desde la Estación Saludable cercana al monumento de la Virgen, avanzó por la ciclovía hacia el este hasta el puente de Cañadita Alegre, cruzó hacia el sector sur del parque y regresó por la ciclovía en dirección oeste hasta el punto de largada.

La jornada se vivió como un espacio de encuentro y concientización, reforzando la importancia del diagnóstico temprano, la intervención oportuna y la inclusión social de personas con Condición del Espectro Autista (CEA).

Sobre Fundación Marea Azul y Vinculat

Marea Azul es una organización sin fines de lucro creada en 2020 por dos madres mendocinas, con el objetivo de generar mayores oportunidades para personas con autismo. Trabaja por una sociedad más inclusiva, con menos prejuicios y mayor acceso a apoyos fundamentales como tratamientos y educación.

Por su parte, Vinculat es una institución dedicada a la salud mental en Mendoza, que aborda distintas problemáticas desde un enfoque interdisciplinario, promoviendo la rehabilitación psicoterapéutica y la reinserción socio-laboral.

Marea Azul, CEA

¿Qué es el CEA?

La Condición del Espectro Autista (CEA) es una condición del desarrollo neurológico que influye en la forma en que las personas procesan la información, se comunican e interactúan socialmente. Se manifiesta de manera diversa en cada individuo, con distintos niveles de apoyo necesarios.

Según la Sociedad Argentina de Pediatría, el diagnóstico temprano es clave, ya que permite acceder a intervenciones que mejoran significativamente la calidad de vida y la participación social.

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del municipio con la inclusión, la concientización y la construcción de una comunidad más empática e igualitaria.