El TC2000 se presentó en el Autódromo El Zonda

Ratificando el buen funcionamiento de su Toyota Corolla Cross en el trazado de «El Zonda – Eduardo Copello» de San Juan, Matías Rossi dejó su sello en la clasificación al ser nuevamente el más rápido y quedarse con el primer puesto de la instancia correspondiente a la segunda fecha de Turismo Competición 2000 2026, logrando establecer en la única vuelta que desarrolló 1m10s729 (a 164,911 km/h.) en los 3.240 metros del escenario cuyano. Este registro quedó a 46/1000 del récord que ostenta desde 2017 Facundo Ardusso (Renault).

El campeón de TC2000 logró superar al juninense Gabriel Ponce de León (Toyota de Corsi Sport) por 93 milésimas, en tanto que tercero quedó Emiliano Stang, su compañero en Toyota Gazoo Racing y líder del campeonato, a 0s587. Detrás de los tres Corolla se ubicó Lucas Vicino, quien cumplió una destacada labor como reemplazante de Franco Vivian en el Chevrolet, al girar a 0s744 de Rossi.

TC 2000, Matías Rossi, San Juan

Luego se ordenaron Facundo Aldrighetti (Honda, a 0s842), Tomás Fernández (Corolla, a 0s858), este estará largando en la carrera desde la «pole» ante la inversión de las posiciones del 1° al 6° para armar la grilla; Diego Ciantini (Nissan, a 0s955) fue el séptimo, seguido por el mendocino Nicolás Palau (VW), Franco Morillo (Chevrolet) y Francisco Monarca (Honda) conformando el Top10.

Completaron la sesión el ganador de la primera fecha que se disputó en Buenos Aires, Franco Riva (Chevrolet), Benjamín Squaglia (Fiat), y Nicolás Traut (Fiat); en tanto, a Valentín Yankelevich (Toyota) quien quedó relegado al 14° lugar, y a Marcelo Ciarrocchi (que tuvo una falla en su Fiat) se les retiró su mejor tiempo por exceder el límite de pista, y solo Nicolás Ginés (Toyota) no pudo salir a girar.

En una jornada soleada en la provincia de San Juan el piloto de Del Viso logró un fin de semana perfecto: hab{ía conseguido la pole position y coronó su actuación con el triunfo en la final alcanzando asi su victoria 47 en la categoría y quinta en el trazado sanjuanino. Con este resultado quedó a solo un triunfo de igualar el record histórico de Juan María Traverso.

Fuente: "Campeones"