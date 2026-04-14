Mountain Bike en Angaco con gran convocatoria

En San Juan se llevó a cabo la cuarta edición del Desafío Guayaupa, en el marco de la Copa Brisson 2026. La competencia de ciclismo de montaña se celebró en los Baños de Guayaupa, Departamento Angaco.

El evento deportivo contó con la organización del grupo MTB San Martín & Angaco; más el apoyo de distintas empresas locales y también del Gobierno provincial, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La carrera convocó a mujeres y hombres, desde la categoría niños a máster. En total fueron cerca de 250 los ciclistas que se dieron cita en La Capilla, San Expedito, el punto de concentración, largada y llegada de la competencia.

Hubo dos circuitos de carrera. Uno para profesionales, de 60 kilómetros de extensión, y otro para promocionales, de 40. Los ganadores de la clasificación general en damas y varones fueron Ana Carina Gregori (San Juan) y Juan Prado (Mendoza), respectivamente.

Esta fue la primera fecha de la Copa Brisson. Los dos restantes serán la Cacique Angaco, del domingo 19 de julio, y el cierre con Los Hornos, el domingo 20 de septiembre en San Martín.