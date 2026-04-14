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Llega a Mendoza el inflable gigante Super Jump

El parque inflable más grande de Latinoamérica ya funciona a pleno en el Mendoza Shopping y estará abierto para disfrutar hasta el 10 de mayo.
Sociedad14/04/2026Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
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El parque inflable más grande de Latinoamérica ya está en Mendoza. Se trata de Super Jump, una propuesta de entretenimiento que ya está disponible en Mendoza Shopping y que promete atraer a miles de visitantes. Con más de 300 metros de recorrido, combina juegos, desafíos y actividad física para todas las edades.

Una experiencia que combina juego y adrenalina

El circuito incluye obstáculos, toboganes gigantes, saltos y zonas de competencia. Está pensado para que tanto chicos como adultos puedan participar y disfrutar en grupo. La propuesta invita al movimiento constante, poniendo a prueba el equilibrio, la coordinación y la resistencia física.

Super Jump ya había tenido una primera edición en la provincia en 2023, donde logró una gran convocatoria. En esta nueva visita, el parque regresa con mejoras y mayor innovación, lo que genera expectativas en el público local y en quienes buscan actividades diferentes para el tiempo libre.

Cómo funciona el acceso

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El parque está instalado en la playa de estacionamiento Este del centro comercial y funcionará hasta el 10 de mayo. Abre de miércoles a domingos, principalmente en horario de tarde. El ingreso se organiza en turnos de 50 minutos que comienzan cada hora.

Desde la organización recomiendan llegar con al menos 20 minutos de anticipación y tener el código QR listo para facilitar el acceso. Durante el turno, los visitantes pueden entrar y salir del inflable todas las veces que deseen, lo que permite aprovechar al máximo la experiencia.

Precios y condiciones

El valor de la entrada es de $20.000 si se compra en boletería en efectivo. En caso de adquirirla online, el costo asciende a $23.000 por cargos adicionales. Los menores de 6 años deben ingresar acompañados por un adulto, y ambos deben abonar su ticket.

El espacio cuenta con sectores de descanso y permite complementar la visita con otras opciones del shopping, como propuestas gastronómicas o comerciales. Esto lo convierte en un plan completo para pasar varias horas en el lugar.

Recomendaciones para los visitantes

Para garantizar la seguridad, se recomienda ingresar sin calzado y usar medias. También se sugiere evitar anteojos y accesorios durante el recorrido. No está permitido entrar con mochilas, bolsos ni alimentos o bebidas.

Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer una experiencia dinámica y segura. “La idea es combinar diversión, actividad física e interacción social en un entorno cuidado”, señalaron. Con esta propuesta, Super Jump se posiciona como una de las principales atracciones de la temporada en Mendoza.

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