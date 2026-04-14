Llega a Mendoza el inflable gigante Super Jump
Sociedad14/04/2026Redacción CuyoNoticias
El parque inflable más grande de Latinoamérica ya funciona a pleno en el Mendoza Shopping y estará abierto para disfrutar hasta el 10 de mayo.
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