Llega a Mendoza el inflable gigante Super Jump

El parque inflable más grande de Latinoamérica ya está en Mendoza. Se trata de Super Jump, una propuesta de entretenimiento que ya está disponible en Mendoza Shopping y que promete atraer a miles de visitantes. Con más de 300 metros de recorrido, combina juegos, desafíos y actividad física para todas las edades.

Una experiencia que combina juego y adrenalina

El circuito incluye obstáculos, toboganes gigantes, saltos y zonas de competencia. Está pensado para que tanto chicos como adultos puedan participar y disfrutar en grupo. La propuesta invita al movimiento constante, poniendo a prueba el equilibrio, la coordinación y la resistencia física.

Super Jump ya había tenido una primera edición en la provincia en 2023, donde logró una gran convocatoria. En esta nueva visita, el parque regresa con mejoras y mayor innovación, lo que genera expectativas en el público local y en quienes buscan actividades diferentes para el tiempo libre.

Cómo funciona el acceso

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El parque está instalado en la playa de estacionamiento Este del centro comercial y funcionará hasta el 10 de mayo. Abre de miércoles a domingos, principalmente en horario de tarde. El ingreso se organiza en turnos de 50 minutos que comienzan cada hora.

Desde la organización recomiendan llegar con al menos 20 minutos de anticipación y tener el código QR listo para facilitar el acceso. Durante el turno, los visitantes pueden entrar y salir del inflable todas las veces que deseen, lo que permite aprovechar al máximo la experiencia.

Precios y condiciones

El valor de la entrada es de $20.000 si se compra en boletería en efectivo. En caso de adquirirla online, el costo asciende a $23.000 por cargos adicionales. Los menores de 6 años deben ingresar acompañados por un adulto, y ambos deben abonar su ticket.

El espacio cuenta con sectores de descanso y permite complementar la visita con otras opciones del shopping, como propuestas gastronómicas o comerciales. Esto lo convierte en un plan completo para pasar varias horas en el lugar.

Recomendaciones para los visitantes

Para garantizar la seguridad, se recomienda ingresar sin calzado y usar medias. También se sugiere evitar anteojos y accesorios durante el recorrido. No está permitido entrar con mochilas, bolsos ni alimentos o bebidas.

Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer una experiencia dinámica y segura. “La idea es combinar diversión, actividad física e interacción social en un entorno cuidado”, señalaron. Con esta propuesta, Super Jump se posiciona como una de las principales atracciones de la temporada en Mendoza.