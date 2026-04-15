Juan Aimale debutó con un golazo en la Selección

A los 38 minutos, el jugador de Santa Rosa del Conlara capturó la pelota, encaró con decisión, dejó en el camino a dos rivales y sacó un potente remate de derecha que terminó en el fondo de la red. Fue el tercer gol del combinado nacional en la victoria por 3 a 1 frente a Bolivia.

Pero su actuación no se limitó al gol: también fue clave en el segundo tanto argentino. Aimale recuperó el balón y asistió a Mateo Arrieta para el 2-1 parcial, mostrando carácter y determinación en un momento clave del partido.

El equipo dirigido por Claudio Gugnali, integrante del cuerpo técnico subcampeón del mundo en Brasil 2014, logró dar vuelta el marcador con goles de Uriel Pepe, Mateo Arrieta y el propio Aimale.

El encuentro, correspondiente al Grupo A, se disputó en el Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos Tejada y fue transmitido en vivo por DeporTV.

La Selección argentina volverá a jugar el próximo miércoles frente a Paraguay y cerrará la fase de grupos el viernes 17 ante el anfitrión, Panamá.

Un talento que crece desde San Luis

Juan Guillermo Aimale comenzó a vincularse con el fútbol a los cuatro años en San Martín de Santa Rosa del Conlara. Su talento lo llevó rápidamente a ser fichado por Rosario Central a los 8 años.

Luego atravesó experiencias a préstamo en Instituto, Belgrano de Córdoba y Defensa y Justicia. Incluso, River Plate mostró interés en incorporarlo, aunque Rosario Central rechazó cederlo. La situación derivó en la finalización de su vínculo con el club rosarino.

A los 14 años llegó a Quilmes, donde ya acumula más de 30 goles entre Octava y Séptima división. Su gran rendimiento le permitió dar el salto a la Reserva de la mano de Rodrigo “Chapu” Braña y, al mismo tiempo, ganarse la convocatoria a la Selección argentina.

Juan Aimale, Selección Argentina Sub 17

Con apenas 16 años, Aimale empieza a escribir su historia en la Albiceleste. Antes de su debut, ya dejaba en claro sus objetivos en diálogo con El Chorrillero: “Mi sueño es debutar en Primera y firmar mi primer contrato. Mis próximos objetivos son representar de la mejor manera a la Selección argentina y debutar en Reserva”.

Y en su primer paso con la camiseta nacional, dejó una marca imposible de ignorar.

Texto de José Vila Calderón en "El Chorrillero"