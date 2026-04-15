Jeremías Fernández campeón argentino en San Juan

La provincia de San Juan se convirtió en epicentro del judo nacional con la realización del Campeonato Nacional Apertura, que tuvo lugar en el Estadio Aldo Cantoni.

El evento reunió a más de 1.500 competidores provenientes de distintas provincias del país, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario deportivo de la disciplina, donde San Juan tuvo 70 representantes, entre los que tuvo una destacada actuación Jeremías Fernández, en una de las categorías más difíciles y competitivas.

El judoca sanjuanino se quedó con el campeonato nacional y él cuenta cómo fue el camino en este torneo para llegar a quedarse con la medalla de oro.

Jeremías Fernandez, Argentino de judo

En la oportunidad dijo “Este Campeonato Nacional tiene dos torneos en el año, está el Apertura que se realizó este fin de semana y el Clausura. Yo estuve en la categoría Senior hasta 90 kg en Mayores, que es para mayores de 21 años; en mi categoría había 15 competidores y por estar rankeado era cabeza de serie, lo que me permitió arrancar desde cuartos de final. Las categorías se dividen por llaves y por eso empiezo desde cuartos.

En la primera lucha me toca un rival de la bonaerense, donde pude resolver la lucha a los 30 segundos Sacándolo por Ippon, que sería la mayor puntuación en el deporte de judo. En la segunda lucha, me toca con un chico de Mendoza.

Esta lucha se extendió un poco, creo que hasta los dos minutos, donde le sacaron la tercera amonestación por falta de actividad, porque yo lo estaba atacando, ya tenía una puntuación arriba, iba con un wazari y un yuko arriba y seguía atacando, atacando y por falta de actividad le pusieron la tercera amonestación, que eso automáticamente es descalificación y me dan por ganador a mí, lo que me dio el paso a la final.

Judo, Campeonato Nacional Apertura

Mi rival era de La Pampa y con él nos conocemos mucho, hemos compartido cantidad de campus en el CeNARD con la selección, así que nos conocíamos de pies a cabeza. Fue una lucha bastante cerrada, donde cada uno iba con su estrategia; Yo planteé la mía, él planteó la suya, pero como nos conocemos, se extendió la lucha y duramos los cuatro minutos que marca el regalamiento, pasando al Golden score, que sería el punto de oro y donde ya la fatiga se empieza a notar psicológica y físicamente.

Al minuto, justo dentro un lance que fue como un ogoshi, le puede le puede sacar una puntuación que no quedó muy claro si fue yuko, pero de que había sido una puntuación, había sido y con eso ya me dieron ganador. La alegría fue enorme, explotó el estadio.

Yo estaba super alegre, quería llorar, reír todo y mi familia gritaba; impresionante se sentía en todo el estadio y bueno, el festejo. Salí y estaba mi papá David Fernández, que es mi entrenador; después fui a la tribuna donde estaba mi mamá, mis hermanas, mis abuelos, mis tíos, mis amigos.

Así que la verdad que traer esta medalla a la provincia fue hermoso, especialmente porque se dio en San Juan y sumándole que es la primera medalla en toda la historia del judo de San Juan que se haya obtenido en la categoría Senior. Todo este torneo se pasó con mucha adrenalina, alegría, mucha emoción.

Lo que viene, mis próximos objetivos es: a fines de junio el Panamericano en Argentina y una semana después otro Panamericano en Chile. Estos son los dos torneos a los que estoy apuntando ir para poder obtener puntos y sacar una medalla. También hay fechas que pueden ir surgiendo en el momento, tal vez con el seleccionado vamos a otro torneo.

Otras fechas son en agosto con el Centro República y en octubre o noviembre está el Nacional Clausura por lo que hay que seguir entrenando porque esto recién empieza y hay que meterle mucho trabajo durante todo el año”.