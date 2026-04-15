GodoLab impulsa tecnología en barrios de Mendoza

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La comuna de Godoy Cruz puso en marcha GodoLab, el primer Móvil Tecnológico de Mendoza. La iniciativa, impulsada por el intendente Diego Costarelli, busca acercar herramientas digitales a niños, niñas y adolescentes, promoviendo el acceso equitativo a la educación tecnológica en distintos barrios.

Un aula que llega a cada comunidad

El lanzamiento se realizó en el poli social y deportivo Padre Contreras, en el barrio La Gloria. Allí, estudiantes de la Escuela N°1622 Padre Arce y del CAE municipal Mi Solcito participaron de la primera jornada. La propuesta apunta a llevar experiencias educativas innovadoras directamente a los territorios.

“Queremos que nuestros chicos tengan las mismas oportunidades de aprender, crear y soñar en grande”, expresó Costarelli durante la inauguración. El objetivo central es reducir brechas y democratizar el acceso a la tecnología.

Aprender con experiencias prácticas

Durante la actividad, los participantes recorrieron distintas estaciones interactivas. Entre las propuestas se incluyeron arte digital, programación con Scratch, videojuegos con realidad virtual y robótica.

Estas actividades buscan fomentar el aprendizaje a través de la práctica. Además de incorporar conocimientos tecnológicos, los estudiantes desarrollan habilidades como la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Equipamiento y modalidad itinerante

GodoLab funciona como un aula móvil completamente equipada. Cuenta con conexión a Internet, pantalla interactiva, televisores, notebooks, tablets y kits de robótica. El espacio está diseñado para que grupos reducidos trabajen en proyectos colaborativos de manera dinámica.

Su carácter itinerante permite que el programa llegue a diferentes puntos del departamento. Esto facilita el acceso a quienes no cuentan con recursos o cercanía a espacios tecnológicos, promoviendo igualdad de oportunidades.

Un proyecto con mirada a futuro

El recorrido del Móvil Tecnológico recién comienza. Tras su paso por el barrio La Gloria, continuará visitando otras zonas de Godoy Cruz con talleres gratuitos y turnos adaptados a los horarios escolares.

Desde el municipio destacaron que se trata de una inversión estratégica en educación. “El conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar realidades”, afirmó el intendente. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de los canales de contacto habilitados, en una propuesta que busca formar a las nuevas generaciones en habilidades clave para el futuro.