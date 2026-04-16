Batacazo en el Maracaná, la Lepra le ganó al Fluminense

El primer partido de Independiente Rivadavia como visitante fue en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y antes de los 10 minutos perdía 1 a 0, pero como bien dice su técnico Alfredo Berti "este equipo juega igual de local y afuera" lo demostró venciendo al "Flu" dando vuelta el resultado de un partido complicado.

Después del gol de Arana fue el momento más complicado para el Azul, pudo haber llegado el segundo del tricolor, la seguridad del pibe Bolcato - apenas 21 años y 18 partidos en Primera lo impidió- y la Lepra mostró que era de cuidado, fue en busca del empate que no era una quimera hasta que lo consiguió.

Copa Libertadores, Independiente Rivadavia, Fluminense

Como ocurre generalmente los centros de Villa son un dolor de cabeza para cualquier defensa, en este caso se dio además el axioma futbolísitico de "dos cabezazos en el área terminan en gol", Fabrizio Sartori que esta pasando su mejor momento conseguia el ansiado empate leproso cuando terminaba el primer tiempo.

De arco a arco, así fue el segundo gol leproso, el 1 azul para Villa, su colega rechaza pero la deja corta, comete penal pero la jugada sigue para que el paraguayo Arce la manda a guardar para silenciar el mítico estadio carioca, los hinchas de Independiente Rivadavia en inferioridad numérica se hacían sentir mas que nunca.

Despues vino lo mejor para el equipo mendocino, campeón de la Copa Argentina y primero en las posiciones del futbol argentino, supo aguantar la parada, no se replegó en demasía para hacer crecer al rival, hizo los cambios tácticos necesarios para aguantar el resultado y consiguió el objetivo de máxima: los tres puntos.

En el partido de los otros equipos de la zona en La Paz Bolivar y La Guaira empataron 1 a 1 con lo que Independiente Rivadavia es el lider con 6 puntos, Fluminense y La Guaira 2 puntos y Bolivar 1. En la próxima fecha en el altiplano jugarán Bolivar-Fluminense y en Mendoza Independiente Rivadavia y La Guaira.

Independiente Rivadavia, Fluminense, Maracanazo

Solo 2 equipos argentinos tienen puntaje ideal tras jugarse dos fechas, Independiente Rivadavia y Boca Juniors. En el caso de los azules su próximo juego será en el Malvinas Argentinas (no en el Bautista Gargantii porque así lo decidió la dirigencia) el jueves 30 de abril a las 19 para cerrar la primera rueda.

La segunda la iniciará ante Fluminense el miercoles 6 de mayo a las 21.30, la quinta fecha el jueves 21 en Venezuela ante La Guaira y la última fecha en la altura de La Paz ante Bolivar el miercoles 27 a las 21.30.

Síntesis

Fluminense: 1

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes, Guilherme Arana; Hércules, Matheus Martinelli, Agustín Canobbio, Paulo Ganso, Jefferson Savarino; Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía./ Cambios: Facundo Bernal por Hércules, Guga por Xavier y Kevin Serna por Gans, John Kennedy por Ignácio, Natá por Savarino .

Independiente Rivadavia: 2

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández: Sebastián Villa, Fabrizio Sartori, Álex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Juan Manuel Elordi por Bonifacio y Alejo Osella por Gómez, Leonel Bucca por Arce y Gonzalo Ríos por Fernández, Iván Villalba por Sartori.

Goles: PT: 10: Arana (F), 37: Sartori (IR). / ST: 6: Arce (IR)

Árbitro: Jhon Alexander Ospina Londoño (Colombia)

Estadio: Jornalista Mário Filho (Maracaná de Rio de Janeiro)