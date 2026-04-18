Entregaron materiales en escuelitas de fútbol barriales

En el marco del fortalecimiento del deporte social en la provincia, el Subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, junto al Director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González, llevaron adelante una recorrida por diferentes escuelas deportivas, donde hicieron entrega de materiales destinados a mejorar las condiciones de entrenamiento de niños, niñas y jóvenes.

La visita contó además con el acompañamiento del Subsecretario de Deportes Federados, reafirmando el trabajo conjunto entre las distintas áreas de la Secretaría de Deporte para potenciar el desarrollo deportivo en todos los niveles.

Durante la jornada, las autoridades estuvieron presentes en la Biblioteca Cervantes, donde funciona la escuela de fútbol Los Gladiadores, realizando una importante entrega de elementos. Posteriormente, se trasladaron al Barrio Licciardi, donde hicieron lo propio en la escuela de futsal de la zona, y finalmente visitaron el Barrio Brisa del Sur, acompañando a la escuelita de futsal Los Gladiadores con nuevos materiales.

Estas acciones forman parte de una política sostenida que busca garantizar el acceso al deporte en cada rincón de San Juan, brindando herramientas concretas para el crecimiento de las instituciones y promoviendo valores fundamentales como el compañerismo, el respeto y la inclusión a través de la práctica deportiva.

Karting, San Martin, Mendoza

Karting en el Este mendocino

La segunda fecha se disputará en el kartódromo “Cuidad de San Martín”, con tres pilotos sanjuaninos presentes, como Josué Martos, Delfina Flaqué y Valentino Bocelli.

La actividad comenzará el sábado 18 con pruebas libres en horario de tarde, en tanto que el domingo concentrará toda la actividad oficial, con entrenamientos, clasificaciones, series y competencias finales en todas las categorías.

Karting, Autódromo General San Martín

Los motores vuelve a sentirse con fuerza este fin de semana en el Este mendocino con la disputa del Gran Premio Ave. Esta segunda fecha del Campeonato Mendocino de Karting se llevará a cabo en el Kartódromo Ciudad de San Martín los días sábado 18 y domingo 19 de abril. La actividad comenzará el sábado con las tandas de pruebas oficiales, una jornada clave para que los pilotos logren la puesta a punto ideal de sus máquinas antes de las clasificaciones y finales del domingo.

Para que nadie se quede fuera de esta cita deportiva, la organización ha definido valores accesibles para el público. La entrada general tendrá un costo de $7.000 y será válida para asistir ambos días, permitiendo disfrutar de toda la acción en pista de principio a fin. Asimismo, el valor del estacionamiento se ha fijado en $7.000, mientras que los niños de hasta 10 años y los jubilados cuentan con ingreso libre y gratuito, reafirmando el carácter familiar del evento.