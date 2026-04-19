Choque con alcohol extremo dejó mujer herida

Conductor con alto nivel de alcohol

Un accidente de tránsito ocurrió en Lavalle (Provincia de Mendoza) durante la noche del sábado, cuando un conductor con alto nivel de alcohol en sangre impactó contra un vehículo estacionado. Como resultado, una mujer que se encontraba dentro del auto sufrió politraumatismos leves y debió ser asistida en el lugar por personal médico.

Un choque en plena noche

El hecho se registró alrededor de las 22:40 en la intersección de Bulevar Belgrano y Garibaldi. La zona, habitualmente tranquila a esa hora, se vio alterada por el fuerte impacto entre los vehículos. Según los primeros datos, un Chevrolet Onix que circulaba por el lugar terminó colisionando contra un Peugeot 504 que estaba detenido. Las circunstancias exactas aún se investigan. Sin embargo, el estado del conductor fue un factor determinante.

Cómo ocurrió el impacto

De acuerdo a la información oficial, el vehículo en movimiento avanzaba por la calle cuando, por motivos que todavía no fueron establecidos con precisión, terminó chocando contra el auto estacionado. No hubo maniobras de evasión visibles ni señales previas que indicaran una frenada brusca. El impacto fue directo. Esto generó daños materiales importantes en ambos rodados. También provocó que una de las personas involucradas resultara lesionada.

La mujer herida

Dentro del Peugeot 504 se encontraba una mujer de 31 años. Tras el choque, fue asistida en el lugar por personal de emergencias. Los profesionales determinaron que presentaba politraumatismos leves. No fue necesario su traslado a un hospital en ese momento, aunque se recomendó seguimiento médico. La rápida asistencia permitió contener la situación. Aun así, el episodio generó preocupación por la violencia del impacto.

El conductor y el test de alcoholemia

El conductor del Chevrolet Onix, un hombre de 36 años, fue sometido a un test de alcoholemia. El resultado fue contundente: 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre. Se trata de un nivel muy alto, muy por encima de lo permitido. Este dato explica el comportamiento al volante. También marca la gravedad del hecho. A pesar del choque, el hombre no presentó lesiones. Permaneció consciente en todo momento.

Intervención policial y judicial

Tras el accidente, intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza. Se realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar. El conductor quedó a disposición de la Justicia. Se inició una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer la secuencia exacta del hecho. También se evaluarán posibles sanciones. El caso se enmarca en las normativas vigentes sobre conducción bajo efectos del alcohol.

La problemática del consumo de alcohol al volante

Un dato que no pasa desapercibido

El nivel de alcohol detectado no es menor. Supera ampliamente los límites establecidos. Esto no solo implica una infracción, sino también un riesgo concreto para terceros. En este caso, la consecuencia fue una persona lesionada. El hecho vuelve a poner en foco la problemática del consumo de alcohol al volante. A pesar de los controles, los casos siguen apareciendo.

Consecuencias inmediatas

El choque dejó daños materiales visibles y una persona herida. También activó un procedimiento policial completo. La zona fue parcialmente asistida mientras se realizaban las tareas correspondientes. Vecinos y testigos observaron la situación. Algunos colaboraron con información. Todo esto permitió reconstruir los primeros momentos del hecho.

Un episodio que se repite

Este tipo de घटनas no es aislado. Se repite en distintos puntos de la provincia. La combinación de alcohol y conducción sigue siendo un factor de riesgo alto. En este caso, el impacto fue contra un vehículo estacionado. Podría haber sido peor. La presencia de una persona dentro del auto aumentó la gravedad. La investigación continúa y se esperan definiciones en las próximas horas.