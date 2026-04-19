Retienen moto robada y demoran a joven en fuga

Interceptado y la motocicleta secuestrada en Villa Mercedes

Un joven de 23 años fue demorado en Villa Mercedes este sábado por la tarde luego de ser interceptado por la Policía mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro. El procedimiento fue realizado por motoristas de la DRIM durante un patrullaje preventivo en la zona.

Un control que llamó la atención

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Esteban Agüero y Vicente Dupuy. Allí, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada realizaban recorridos de rutina. En ese contexto, observaron a un motociclista que circulaba sin casco reglamentario. Ese detalle encendió la alerta. Además, el rodado presentaba un estado irregular: no tenía plásticos laterales ni patente visible.

La reacción del conductor

Al notar la presencia policial, el joven cambió su comportamiento. Aceleró la marcha de forma repentina. Esa maniobra reforzó las sospechas de los efectivos. De inmediato, se inició un seguimiento controlado. No fue una persecución extensa, pero sí lo suficiente para confirmar que el conductor intentaba evitar el control. Finalmente, fue interceptado en la intersección de Vicente Dupuy e Intendente Olloqui.

La verificación del rodado

Una vez detenido, los policías procedieron a identificar al joven y revisar la motocicleta. Se trataba de una Brava Nevada. Durante la verificación, surgió el dato clave. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente. Estaba vinculado a una causa de hurto calificado. Esta información cambió el escenario del procedimiento. Ya no era solo una infracción de tránsito.

Secuestro y traslado

Con esos datos confirmados, los efectivos actuaron según el protocolo. La motocicleta fue secuestrada en el lugar. Luego, fue trasladada para quedar a disposición de la Justicia. En paralelo, el joven de 23 años fue demorado. Posteriormente, lo llevaron a la Comisaría Seccional 36°, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Un procedimiento preventivo

El operativo se dio en el marco de tareas de prevención. Este tipo de patrullajes busca detectar situaciones irregulares antes de que escalen. En este caso, un control visual permitió identificar varios indicios. La falta de casco, la ausencia de patente y el estado del rodado fueron claves. Todo derivó en el hallazgo de una moto con pedido de secuestro.

Qué sigue en la causa

Ahora, la investigación continuará bajo intervención judicial. Se deberá determinar el grado de responsabilidad del joven. También se avanzará en la trazabilidad del vehículo. El objetivo es reconstruir cómo llegó a estar en circulación. Mientras tanto, la moto permanece secuestrada y el caso sigue en curso.