Nicolás Tivani con el título argentino en Río Cuarto
La prueba se disputó sobre 158 kilómetros y tuvo dominio sanjuanino desde el comienzo. Tivani ganó con un tiempo de 3h31m09s y le dio el título nacional a su provincia.
El podio se completó con Mauricio Domínguez, también de San Juan, en el segundo puesto, y Daniel Juárez, de la federación chaqueña, en el tercero.
Además, el trabajo colectivo fue clave. Rodrigo Díaz, Gerardo Tivani y Leonardo Cobarrubia terminaron 10mo, 11mo, y 12mo, respectivamente, y ayudaron a controlar el ritmo del pelotón durante toda la competencia.
Con este resultado, San Juan volvió a mostrarse como una de las referencias del ciclismo argentino, con un título individual y una actuación en conjunto que marcó la carrera.
Mateo Kalejman campeón argentino contrareloj
El ciclista sanjuanino Mateo Kalejman es el nuevo Campeón Argentino en CRI categoría Elite, pulverizando los cronómetro con un tiempo 45m 38s para recorrer una distancia de 38.4 a un promedio de 50.49 km/h sacándole al segundo 3m 35s.