Nicolás Tivani con el título argentino en Río Cuarto

La prueba se disputó sobre 158 kilómetros y tuvo dominio sanjuanino desde el comienzo. Tivani ganó con un tiempo de 3h31m09s y le dio el título nacional a su provincia.

El podio se completó con Mauricio Domínguez, también de San Juan, en el segundo puesto, y Daniel Juárez, de la federación chaqueña, en el tercero.

Además, el trabajo colectivo fue clave. Rodrigo Díaz, Gerardo Tivani y Leonardo Cobarrubia terminaron 10mo, 11mo, y 12mo, respectivamente, y ayudaron a controlar el ritmo del pelotón durante toda la competencia.

Con este resultado, San Juan volvió a mostrarse como una de las referencias del ciclismo argentino, con un título individual y una actuación en conjunto que marcó la carrera.

Ciclismo, Mateo Kalejman campeon argentino CRI

Mateo Kalejman campeón argentino contrareloj

El ciclista sanjuanino Mateo Kalejman es el nuevo Campeón Argentino en CRI categoría Elite, pulverizando los cronómetro con un tiempo 45m 38s para recorrer una distancia de 38.4 a un promedio de 50.49 km/h sacándole al segundo 3m 35s.

Medallas para la borravino

En el marco de la jornada inicial del Campeonato Argentino de Ruta, que se disputa en Río Cuarto, Córdoba, se llevó a cabo la prueba de contrarreloj individual correspondiente a la categoría de ciclismo adaptado.

En dicha instancia, los representantes mendocinos Federico Arrieta y Leonel Sappag obtuvieron la medalla de plata en sus respectivas categorías, resultado que refleja el compromiso, la preparación y el nivel competitivo de nuestros deportistas. La Selección Mendocina lista para el Argentino de Ruta Más medallas para San Juan