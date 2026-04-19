Empate con muchos goles entre Canarios e Italianos
Liga Mendocina de Futbol
Resultados 9na fecha
Zona 1
Independiente 3 (Ferrari, Pavez, Vergara)
UNCuyo 3 (Malara, Argüello, Flores)
Maipú 1 (Villarreal)
San Martín 0
Godoy Cruz 4 (Ortega, Naves, Allende, Pérez)
Academia Chacras 2 (Rodriguez, Torres)
Gimnasia y Esgrima - Centro Deportivo Rivadavia
(juegan este lunes 16hs Colonia Camp.)
Libre: Huracán Las Heras
Zona 2
CEC 0
Fadep 1 (Tapia)
Murialdo 3 (Rodriguez 2, Vidalña)
Guaymallén 3 (Pastor, Juarez, Cortez)
Talleres 2 (Guaquinchay, Acosta)
Palmira 1 (Gamarra)
Argentino 2 (Monassa, Lázaro e/c)
Luján 0
Libre: Fray Luis Beltrán
1ra B
Universitario 0
Gutierrez 4 (Funes 2, Tinguri 2)
Rodeo del Medio 1 (Pizarro)
Municipal 3 (Contrera 2, Luna)
AMUF 1 (Ayala)
Luzuriaga 0
Eva Peron 0
Lavalle 3 Vargas 2, Guerrero)
Posiciones
Zona 1: Gimnasia y Huracán 19, Maipú 16, Godoy Cruz , Independiente y Rivadavia 10, San Martin 5, UNCuyo 1.
Zona 2: Argentino 21, Luján 16, Murialdo 15, Guaymallén 12, Fadep 11, Andes Talleres 9, Palmira y Fray Luis Beltrán 4.
1ra B: Gutierrez 21, Lavalle y Rodeo 16, AMUF y Eva Peron 14, Municipal 13, Luzuriaga 9, Universitario 1.
Próxima fecha
1) Godoy Cruz- Centro Deportivo Rivadavia/ Maipú- Academia Chacras de Coria/ Independiente Rivadavia - San Martín/ Huracán Las Heras - UNCuyo/ Libre Gimnasia y Esgrima.
2) Andes Talleres - Luján/ Leonardo Murialdo-Palmira/ CEC- Guaymallén/ Beltrán-Fadep/ Libre Atlético Argentino.