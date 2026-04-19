Paso Cristo Redentor Cerrado

Empate con muchos goles entre Canarios e Italianos

En Villa Nueva Leonardo y Guaymallen empataron 3 a 3, mismo resultado para Independiente Rivadavia y la UNCuyo. La fecha se completa esta tarde. 
Deportes19/04/2026Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias

Liga Mendocina de Futbol
Resultados 9na fecha

 
Zona 1

Independiente 3 (Ferrari, Pavez, Vergara)
UNCuyo 3 (Malara, Argüello, Flores)

Maipú 1 (Villarreal)
San Martín 0

Godoy Cruz 4 (Ortega, Naves, Allende, Pérez)
Academia Chacras 2 (Rodriguez, Torres)

Gimnasia y Esgrima - Centro Deportivo Rivadavia
(juegan este lunes 16hs Colonia Camp.)

Libre: Huracán Las Heras

Zona 2

CEC 0
Fadep 1 (Tapia)

Murialdo 3 (Rodriguez 2, Vidalña)
Guaymallén 3 (Pastor, Juarez, Cortez)

Talleres 2 (Guaquinchay, Acosta)
Palmira 1 (Gamarra)

Argentino 2 (Monassa, Lázaro e/c)
Luján 0

Libre: Fray Luis Beltrán

1ra B

Universitario 0
Gutierrez 4 (Funes 2, Tinguri 2)

Rodeo del Medio 1 (Pizarro)
Municipal 3 (Contrera 2, Luna)

AMUF 1 (Ayala)
Luzuriaga 0

Eva Peron 0
Lavalle 3 Vargas 2, Guerrero)

Liga Mendocina, 10ma fecha
Liga Mendocina, 10ma fecha



Posiciones

Zona 1: Gimnasia y Huracán 19, Maipú 16, Godoy Cruz , Independiente y Rivadavia 10, San Martin 5, UNCuyo 1.

Zona 2: Argentino 21, Luján 16, Murialdo 15, Guaymallén 12, Fadep 11, Andes Talleres 9, Palmira y Fray Luis Beltrán 4.

1ra B: Gutierrez 21, Lavalle y Rodeo 16, AMUF y Eva Peron 14, Municipal 13, Luzuriaga 9, Universitario 1.

Liga Mendocina, UNCuyo - Rodeo del MedioFecha con muchas goleadas para terminar la primera rueda




Próxima fecha

1) Godoy Cruz- Centro Deportivo Rivadavia/ Maipú- Academia Chacras de Coria/ Independiente Rivadavia - San Martín/ Huracán Las Heras - UNCuyo/ Libre Gimnasia y Esgrima.

2) Andes Talleres - Luján/ Leonardo Murialdo-Palmira/ CEC- Guaymallén/ Beltrán-Fadep/ Libre Atlético Argentino.

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