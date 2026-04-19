Empate con muchos goles entre Canarios e Italianos

Liga Mendocina de Futbol

Resultados 9na fecha



Zona 1



Independiente 3 (Ferrari, Pavez, Vergara)

UNCuyo 3 (Malara, Argüello, Flores)



Maipú 1 (Villarreal)

San Martín 0



Godoy Cruz 4 (Ortega, Naves, Allende, Pérez)

Academia Chacras 2 (Rodriguez, Torres)



Gimnasia y Esgrima - Centro Deportivo Rivadavia

(juegan este lunes 16hs Colonia Camp.)



Libre: Huracán Las Heras



Zona 2



CEC 0

Fadep 1 (Tapia)



Murialdo 3 (Rodriguez 2, Vidalña)

Guaymallén 3 (Pastor, Juarez, Cortez)



Talleres 2 (Guaquinchay, Acosta)

Palmira 1 (Gamarra)



Argentino 2 (Monassa, Lázaro e/c)

Luján 0



Libre: Fray Luis Beltrán



1ra B



Universitario 0

Gutierrez 4 (Funes 2, Tinguri 2)



Rodeo del Medio 1 (Pizarro)

Municipal 3 (Contrera 2, Luna)



AMUF 1 (Ayala)

Luzuriaga 0

Eva Peron 0

Lavalle 3 Vargas 2, Guerrero)

Liga Mendocina, 10ma fecha





Posiciones



Zona 1: Gimnasia y Huracán 19, Maipú 16, Godoy Cruz , Independiente y Rivadavia 10, San Martin 5, UNCuyo 1.



Zona 2: Argentino 21, Luján 16, Murialdo 15, Guaymallén 12, Fadep 11, Andes Talleres 9, Palmira y Fray Luis Beltrán 4.



1ra B: Gutierrez 21, Lavalle y Rodeo 16, AMUF y Eva Peron 14, Municipal 13, Luzuriaga 9, Universitario 1.







Próxima fecha



1) Godoy Cruz- Centro Deportivo Rivadavia/ Maipú- Academia Chacras de Coria/ Independiente Rivadavia - San Martín/ Huracán Las Heras - UNCuyo/ Libre Gimnasia y Esgrima.



2) Andes Talleres - Luján/ Leonardo Murialdo-Palmira/ CEC- Guaymallén/ Beltrán-Fadep/ Libre Atlético Argentino.