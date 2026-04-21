La Lepra empató con Banfield y sigue arriba

Siguen llegando las buenas noticias para Independiente Rivadavia, por la doble competencia (tambien es puntero en su grupo en Copa Libertadores) Sergio Berti hizo rotación dejando a los titulares en la bancada de suplentes y aún así a nadie le hubiera sorprendido el regreso a Mendoza con los tres puntos.

En la tabla anual supera por 3 puntos a Estudiantes de la Plata y como esta semana no hay acción en las copas de la Conmebol llegará en óptimas condiciones al clásico ante Gimnasia y Esgrima que se jugará en el Bautista Gargantini el domingo a partir de las 15 (el Lobo venció anoche a Lanús por 1 a 0)

Independiente Rivadavia, Banfield

El primer tiempo fue parejo sin que prevaleciera un rival sobre otro y en complemento con el ingreso desde el banco de Villa y Arce, el Azul fue mucho más peligroso y generó jugadas de real peligro, Banfield también tuvo las suyas por lo que debe tomarse el empate como justo, un muy buen punto sumó la Lepra mendocina.

Pasó el partido "incómodo" por la seguidilla de encuentros y viajes y se aprobó el examen, ahora el hincha azul, o toda la familia, incluyendo jugadores, cuerpo técnico y dirigentes solo piensan en el partido clásico de Mendoza, que en este formato se verán las caras por primera vez pero que tiene ya un antecedente.

Historial

En Primera División el clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima solo se jugó dos veces en Primera División, fue en 1982 por el Torneo Nacional

7 de Marzo

Gimnasia y Esgrima 2- Independiente Rivadavia 2

GyE: Reggi, Montivero, Badía, Agüero, Morán, Vicino, Herrera, Videla, Genolet, Fornari, Letanú. DT: Jorge Julio/ Cambios:

IR: Garín, Lucero, Mémoli, Baigorria, Fernández, Soto Pedernera, Quiroga, Ereros, Maza, Olmos. DT: Hardan Curi/ Cambios: Pralong x Soto, Rodriguez x Olmos.

Goles: PT: 32: Letanú (GyE)/ ST: 10: Ereros (IR), 16: Videla (GyE), 18: Rodriguez de penal (IR)

Arbitro Carlos Coradina / Estadio Mendoza (todavía no se llamaba Malvinas Argentinas)

Nacional 1982, Independiente-Gimnasia

25 de Abril

Independiente Rivadavia 2- Gimnasia y Esgrima 0

IR: Abt, Lucero, Mémoli, Baigorria, Fernández, Pralong, Suárez, Pedernera, Ereros, Mazza y Olmos. DT: Hardan Curi/ Cambios: Soto x Maza, Rodriguez x Olmos.

GyE: Reggi, Pinto, Badía, Agüero, Morán, Herrera, Zolorza, Videla, Moreschini, Fornari y Letanú. DT: Jorge Julio/ Cambios: Raul Muñoz x Moreschini.

Goles: PT: 14: Ereros (IR)/ ST: 40: Ereros (IR)

Arbitro: Raúl Marsiglia/ Estadio Malvinas Argentinas

Síntesis

Banfield (0):

Facundo Sanguinetti; Santiago Gómez, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio./ Cambios: Santiago Daniele por Arboleda, Neyder Moreno por Pais y Lautaro Villegas por Zalazar, Federico Anselmo por Perrotta y Lisandro Piñero por Gómez.

Independiente Rivadavia (0):

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Pablo Elordi; José Florentín; Rodrigo Atencio, Leonel Bucca, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori, Diego Crego. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Sebastián Villa por Crego y Álex Arce por Bucca, Luciano Gómez por Bonifacio, Bautista Dadín por Sartori y Tomás Bottari por Ríos.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Florencio Sola