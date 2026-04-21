Noche retro con hits de los 80 y 90 en Le Parc

nochentosa

Este sábado 25 de abril, Mendoza vivirá una noche cargada de nostalgia con música de los años 80 y 90. El evento se realizará en el Hall Central del Espacio Cultural Julio Le Parc y combinará show en vivo, DJ y pista de baile en formato sunset.



Una propuesta para viajar en el tiempo

La iniciativa está encabezada por The Celebration Band, reconocida por recrear clásicos del pop y el disco de décadas pasadas. La propuesta invita a revivir canciones que marcaron generaciones, en un ambiente pensado tanto para parejas como para grupos de amigos.

El evento es organizado por El Buey Producciones y propone una experiencia distinta. A diferencia de las fiestas nocturnas tradicionales, el formato sunset —de 20 a 00:30— busca combinar la energía de un recital con el clima relajado de una salida social.

Además de la música, el público contará con opciones de bebidas y fast food, lo que completa una propuesta integral para disfrutar durante toda la noche.

Música en vivo y clásicos inolvidables

El espectáculo central estará a cargo de la banda, que repasará hits icónicos de los años 80 y 90. Se trata de un repertorio que incluye canciones que siguen vigentes en la memoria colectiva y que invitan a cantar y bailar desde el primer momento.

La noche también tendrá la participación de DJ Lupa, encargado de mantener la pista activa con una selección de temas que marcaron época. Su set buscará sostener el ritmo del evento y acompañar la energía del público.

Uno de los momentos más esperados será el bloque de “lentos”. Esta propuesta apunta a recuperar una tradición casi desaparecida en las pistas actuales: bailar canciones románticas en pareja. La idea es recrear una experiencia emocional que forme parte del recuerdo de muchos asistentes.

Un formato que combina nostalgia y diversión

El evento está pensado para un público amplio, que va desde quienes vivieron esas décadas hasta quienes descubrieron esa música más recientemente. La combinación de show en vivo, DJ y ambientación retro genera una propuesta accesible y atractiva.

El Hall Central del Le Parc, uno de los espacios culturales más importantes de la provincia, será el escenario de esta fiesta. Su capacidad y características lo convierten en un lugar adecuado para este tipo de encuentros, donde la música y el baile son protagonistas.

Datos clave para asistir

La cita será el sábado 25 de abril, de 20 a 00:30, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Guaymallén. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Entradaweb.

Se espera una buena convocatoria, ya que este tipo de propuestas suele atraer tanto a fanáticos de la música retro como a quienes buscan una salida diferente en la agenda cultural mendocina. La invitación es clara: volver al pasado por una noche y disfrutar de una pista llena de recuerdos.