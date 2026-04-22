Paso Cristo Redentor Habilitado

Plan Provincial de Natación en San Luis

La iniciativa continúa es una de las políticas deportivas y educativas con la participación actual de 31 escuelas y más de 3 mil alumnos. 
Deportes22/04/2026Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias

El plan destinado a estudiantes de entre 8 y 11 años, tiene como objetivo brindar una enseñanza sistemática y planificada de la natación, combinando formación técnica con contenidos vinculados a la seguridad en el agua.

Durante este año, el programa sumó cuatro nuevas instituciones provenientes de las localidades de Concarán, Villa de Merlo y El Volcán, ampliando así su cobertura territorial y fortaleciendo su presencia en distintos puntos de la provincia.

El Plan se estructura en cuatro niveles de aprendizaje. El primero está orientado a la ambientación y el contacto inicial con el medio acuático, mientras que los niveles intermedios (2 y 3) incorporan habilidades como la flotación y el deslizamiento. El nivel más avanzado apunta a la técnica, donde los alumnos logran desarrollar estilos como crol y espalda.

Además del aspecto formativo, la propuesta posee un fuerte componente educativo y de prevención. Entre sus principales objetivos se encuentra dotar a los niños de herramientas que les permitan actuar ante situaciones de riesgo en el agua, como caídas accidentales en piletas o espejos de agua.

En paralelo, el Plan funciona como semillero deportivo, ya que muchos de los participantes continúan su desarrollo en clubes, accediendo posteriormente a competencias como los Juegos Nacionales Evita y, en instancias más avanzadas, a los Juegos Binacionales.

Para su implementación, el programa cuenta con 10 piletas habilitadas (tanto públicas como privadas) distribuidas en localidades como San Luis, Juana Koslay, El Volcán, Villa Mercedes, Concarán y la Villa de Merlo. Los natatorios deben cumplir con condiciones similares a una pileta semiolímpica y estar climatizados, lo que permite garantizar la continuidad de las clases durante gran parte del año.

Natación, Plan Provincial
Natación, Plan Provincial

Finalmente, el Plan también genera un impacto social significativo, al brindar a muchos niños la posibilidad de acceder por primera vez a un natatorio climatizado. Desde la organización destacaron además la respuesta positiva de las familias, que en muchos casos acompañan las clases y pueden observar de cerca el desarrollo de las actividades y el progreso de sus hijos.

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