Cayó banda de “rompevidrios” en Mendoza

366876-e1776988575706

La Policía de Mendoza desarticuló una banda dedicada a robos bajo la modalidad “rompevidrios” en playas de estacionamiento del Gran Mendoza. El operativo permitió la detención de dos sospechosos vinculados a al menos cinco hechos ocurridos en distintos puntos de Ciudad de Mendoza.

Investigación y detenciones

El procedimiento fue llevado adelante por la División Robos y Hurtos, en conjunto con la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores. A partir de tareas de campo, análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores.

Según informaron fuentes policiales, los detenidos se movilizaban en un automóvil Toyota Corolla gris, dato clave para avanzar en la causa. Con esta información, se realizaron tres allanamientos que permitieron concretar las detenciones.

Secuestros y elementos clave

Durante los operativos, los efectivos secuestraron el vehículo utilizado en los hechos, el cual tenía pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido a comienzos de abril en Capital.

Además, en los domicilios allanados se encontraron herramientas utilizadas para cometer los delitos, entre ellas guantes, destornilladores, cortadores de vidrio e inhibidores de señal. También se recuperaron pertenencias sustraídas a distintas víctimas, como teléfonos celulares y objetos personales.

Modalidad delictiva en foco

La modalidad “rompevidrios” consiste en romper las ventanillas de vehículos estacionados para sustraer objetos del interior. Este tipo de robos suele registrarse en zonas con alta concentración vehicular, como centros comerciales o playas de estacionamiento.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de delitos requiere rapidez y logística, por lo que la desarticulación de la banda representa un avance importante en la prevención de nuevos hechos en la zona.

Intervención judicial y continuidad de la causa

La causa quedó a disposición del Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción. En tanto, la investigación continúa para determinar si los detenidos están vinculados a otros hechos similares registrados en la provincia.

Fuentes cercanas a la pesquisa no descartan nuevas medidas en los próximos días, en función de la evidencia recolectada durante los allanamientos y el análisis de los elementos secuestrados.