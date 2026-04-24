Cayó banda de “rompevidrios” en Mendoza
Policiales24/04/2026Redacción CuyoNoticias
Dos hombres fueron detenidos tras una investigación por robos en playas de estacionamiento del Gran Mendoza; secuestraron vehículos, herramientas y objetos sustraídos
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