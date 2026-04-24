Vinilo y nostalgia en la plaza de Chacras

PLAZA GENERAL ESPEJO - CHACRAS DE CORIA

El departamento de Luján de Cuyo suma una nueva propuesta cultural al aire libre. Este sábado 25 de abril, la música será protagonista en una jornada pensada para el encuentro y la nostalgia, con un evento que reunirá a vecinos y visitantes en uno de los espacios más tradicionales de la zona.

Música y encuentro en el espacio público

Vinilos en Chacras

La actividad se desarrollará de 15 a 19 horas en la Plaza General Espejo, ubicada en Chacras de Coria. Allí tendrá lugar “Comunidad del Vinilo – Filial Cuyo”, una propuesta que convocará a más de 20 DJs para musicalizar la tarde con clásicos de las décadas del 80 y 90.

El evento busca generar un espacio de conexión entre generaciones a través de la música, en un formato accesible y al aire libre. La iniciativa apunta a que el público pueda disfrutar de una experiencia relajada, en contacto con el entorno y compartiendo con otros.

Una invitación a disfrutar sin formalidades

La propuesta está pensada para todo público. Desde la organización invitan a asistir con mate, reposera y ganas de pasar un buen momento. Durante la jornada, quienes se acerquen podrán bailar, escuchar clásicos y revivir canciones que marcaron época.

El formato apunta a combinar cultura y entretenimiento con la apropiación del espacio público, promoviendo actividades que fortalezcan el vínculo entre vecinos y fomenten el uso de plazas y espacios comunes.

Cultura abierta y accesible

Este tipo de eventos forma parte de la agenda cultural impulsada por el municipio, con el objetivo de ofrecer propuestas gratuitas y abiertas. La idea es consolidar espacios activos donde la comunidad pueda encontrarse y compartir.

Con iniciativas como esta, Luján de Cuyo continúa apostando por actividades que integran música, identidad y participación, fortaleciendo una oferta cultural que crece y se diversifica en todo el departamento.