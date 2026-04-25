Mendoza toda ya palpita el clásico del domingo

El mandatario capitalino compartió un encuentro con jugadores y dirigentes de ambas instituciones, donde se refirieron al partido de este domingo en el Bautista Gargantini.

Este viernes por la tarde, la Ciudad de Mendoza fue escenario de la previa del encuentro que disputarán Independiente Rivadavia y Gimnasia en Primera División. En el Salón Amarillo del municipio, el intendente Ulpiano Suarez recibió a los protagonistas que el próximo domingo vivirán una nueva edición del superclásico mendocino en la máxima categoría del fútbol argentino.

Ante la prensa, los jugadores Sebastián Villa y Sheyko Studer, acompañados por los dirigentes de la Lepra Agustín Vila y Alberto Rez Masud, y Diego Mondino y Fermín Antonini, junto a los popes del Lobo Juan Pablo Civit y Carina Legrotaglie, se refirieron a la expectativa de llevar adelante este partido. Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de disfrutar este hecho histórico en paz, mensaje compartido con las palabras del intendente.

Clásico mendocino, la previa

“Se transmite en la calle la expectativa que hay de miles de mendocinos y queremos que esa expectativa, esa pasión, nos permita disfrutar de este show único”, comenzó diciendo el jefe comunal.

Asimismo destacó la trascendencia del partido del domingo, con la capital mendocina como escenario: “Es un hecho histórico para el fútbol y también para la Ciudad. Estamos hablando de que dos equipos de nuestro departamento están disputando la Primera División del fútbol argentino y estamos viviendo la previa de este clásico”.

“Como mendocino, estoy orgulloso de que esto suceda en nuestra Ciudad. También, como intendente, y con la responsabilidad de gestión en una ciudad, que hace de la convivencia un modo de vida, creo que tenemos una gran oportunidad todos, dirigentes, jugadores y también con el aporte valiosísimo de la prensa, de dar un mensaje claro de vivir este encuentro en paz”, sostuvo.

Tras las palabras del intendente Ulpiano Suarez, los capitanes de ambos clubes tomaron la palabra, enviando a sus hinchas un mensaje fundamental.

“Soy un agradecido a Dios por la oportunidad de ser futbolista profesional. A lo largo de mi carrera me han tocado muchos clásicos y hoy me toca uno más. Igual, el mensaje es que lo puedan disfrutar en paz, tanto los hinchas, como las personas en las calles, los niños, los colegios”, expresó Sebastián Villa.

Y agregó: “Es un clásico muy importante para la provincia y se tiene que tomar de tal manera, pero ante todo, sin violencia, respetándonos unos a los otros. Nosotros respetamos a todos los rivales y a nuestros colegas que están aquí presentes. Vamos a dar todo por nuestro club, que es Independiente Rivadavia, pero siempre en paz y en armonía para que para que todo salga bien”.

Por su parte, el líder blanquinegro, Diego Mondino, manifestó: “Vengo de varios clásicos y la idea es que se viva como una fiesta en cada una de las hinchadas. Si bien cada uno tiene el fanatismo, hay que vivirlo en paz, en armonía sobre todo en las calles. Enviar, también, el mensaje de que dentro de la cancha vamos a dejar todo, al igual que ellos. Va a ser un partido durísimo, competitivo, como cada clásico, pero va a quedar ahí, en solamente en un partido. Disfruten, que hace mucho que no se da un clásico en la Ciudad con dos equipos en la Primera División”.

Además de los jugadores que vivirán en primera persona este encuentro trascendental, los dirigentes de ambas instituciones también se refirieron al clásico que se disputará en el Bautista Gargantini.

“Es un honor, es un orgullo que dos equipos mendocinos estén acá y que haya tantos periodistas. Me sumo a la palabra de los jugadores que lo principal es el respeto. Cada uno tiene que defender los colores de su club, pero siempre sabiendo que estamos defendiendo a la provincia y que es un honor que Mendoza tenga a dos equipos en Primera. Creo que lo principal es el respeto, el disfrute y volver a ponderar el fútbol mendocino por siempre”, sostuvo Agustín Vila.

Asimismo, en sintonía con este mensaje, Juan Pablo Civit expuso: “Es una gran oportunidad que tenemos desde el fútbol mendocino para mostrar lo que es nuestro superclásico a todo el país, este superclásico en Mendoza, que hacía mucho tiempo que no se vivía. Ayer recibimos a Independiente Rivadavia en Reserva, por el Torneo Proyección, en nuestra casa. Fue todo en un ámbito de fraternidad, de ser diligente hacia el equipo rival, sabiendo que somos rivales, que no somos enemigos”.

Con un mensaje claro, el intendente Ulpiano Suarez y los referentes de Independiente Rivadavia y Gimnasia se refirieron a este superclásico, destacando la importancia de vivir este hecho histórico en paz y con la alegría de tener a dos equipos mendocinos como protagonistas del fútbol argentino.