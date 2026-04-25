Murió motociclista y buscan al auto que escapó

Policia de Mendoza. Foto ilustrativa

Un joven de 28 años murió este sábado por la mañana tras un siniestro vial en Las Heras. Conducía una bicimoto cuando fue impactado por un automóvil que luego se dio a la fuga. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 horas y fue confirmado por personal policial y del servicio de emergencias.

El hecho y el hallazgo

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre un choque entre un auto y una bicimoto en la intersección de avenida Perú y calle Roca. Al llegar, los efectivos encontraron una bicimoto celeste, sin marca visible ni dominio, y a su conductor tendido en el suelo, sin signos vitales.

El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento en el lugar. La escena quedó bajo resguardo policial mientras se iniciaban las primeras tareas de peritaje. No había rastros del otro vehículo involucrado.

Un conductor que huyó

Según las primeras actuaciones, el automóvil que participó del impacto se retiró del lugar inmediatamente después del choque. Esta situación agrava el caso y orienta la investigación hacia la identificación del conductor que escapó.

Por ahora, no hay datos precisos del vehículo. Se trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y en la recolección de posibles testimonios. Cada registro puede ser clave para reconstruir lo ocurrido y dar con el responsable.

La Oficina Fiscal de Las Heras quedó a cargo de la causa. También intervino Policía Científica, que realizó pericias en el lugar para determinar la mecánica del siniestro.

Una problemática que se repite

El caso vuelve a poner en foco una realidad que se repite en Mendoza. Los motociclistas son uno de los grupos más expuestos en el tránsito. En muchos siniestros viales graves, las víctimas fatales son quienes conducen motos o ciclomotores.

En los últimos meses se registraron varios hechos similares en el Gran Mendoza y alrededores. Colisiones contra vehículos, caídas en solitario y choques con obstáculos fijos aparecen entre las causas más frecuentes. En muchos de estos casos, las consecuencias son fatales o dejan secuelas graves.

Factores como la falta de protección, la exposición directa al impacto y, en algunos casos, la alta velocidad o maniobras riesgosas, aumentan la vulnerabilidad. También influyen las condiciones de las calles y la convivencia con vehículos de mayor tamaño.

El rol de la investigación

En este hecho puntual, la clave está en identificar al conductor que se dio a la fuga. La fuga no solo dificulta la investigación. También retrasa la posibilidad de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Los peritajes buscarán establecer la velocidad, el punto de impacto y la trayectoria de ambos vehículos. Las cámaras de seguridad y los testimonios serán fundamentales en este proceso. Cada detalle suma para reconstruir los minutos previos al choque.

Mientras tanto, la causa avanza bajo la figura de un siniestro vial con víctima fatal y abandono de persona. La calificación podría modificarse a medida que se obtengan más datos.

Un llamado de atención

El hecho genera conmoción por la edad de la víctima y por la forma en que ocurrió. También vuelve a instalar la necesidad de reforzar la seguridad vial y la responsabilidad al volante.

La convivencia en la vía pública exige atención constante. Respetar normas, circular con precaución y actuar con responsabilidad ante un siniestro son aspectos clave. En este caso, la huida del conductor marca un punto crítico que ahora será investigado por la Justicia.

La búsqueda continúa. Y con ella, el objetivo de dar respuestas a un hecho que dejó una víctima fatal y muchas preguntas abiertas en una de las zonas más transitadas de Las Heras.