El Gato vuelve a Godoy Cruz como director deportivo
Con las puertas siempre abiertas para él, Godoy Cruz vuelve a contar con uno de sus máximos referentes: Daniel el “Gato” Oldrá. Tras su paso como director técnico en Instituto de Córdoba, el histórico ídolo bodeguero regresa a la institución para desempeñarse como director deportivo, en una noticia que genera una enorme alegría entre los hinchas.
Ligado profundamente a la identidad del club, Oldrá representa el sentido de pertenencia, el compromiso y el amor por los colores. Su vuelta no sólo refuerza el proyecto institucional, sino que también renueva la ilusión de toda la familia tombina, que aguardaba este momento.
“Estoy súper feliz y quiero agradecer, otra vez, la oportunidad de volver a estar en mi propia casa. Hoy es el cumpleaños de mi vieja, así que es un día muy especial y seguro que desde el cielo debe estar muy contenta porque he vuelto a mi casa”, expresó emocionado en su regreso.
En cuanto a su nuevo rol, el “Gato” explicó: “Director deportivo. Va a ser un poco estar con los chicos de inferiores, con el coordinador, con el técnico, caminar el predio, como lo hice siempre. No vengo a hacer otra cosa, sino a tratar de ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores para que podamos estar lo antes posible en Primera”.
Además, dejó un mensaje para los hinchas bodegueros: “Agradecerles el cariño que siempre han tenido conmigo. Los necesitamos más que nunca hoy, porque tenemos que estar todos unidos para volver a llevar a Godoy Cruz a Primera. Yo solo no lo puedo hacer, los jugadores solos tampoco, ni el cuerpo técnico solo. Lo tenemos que hacer todos juntos”.
Con su regreso, Godoy Cruz suma experiencia, identidad y una figura clave para seguir construyendo el camino hacia un claro objetivo.