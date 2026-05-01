El Gato vuelve a Godoy Cruz como director deportivo

Con las puertas siempre abiertas para él, Godoy Cruz vuelve a contar con uno de sus máximos referentes: Daniel el “Gato” Oldrá. Tras su paso como director técnico en Instituto de Córdoba, el histórico ídolo bodeguero regresa a la institución para desempeñarse como director deportivo, en una noticia que genera una enorme alegría entre los hinchas.

Ligado profundamente a la identidad del club, Oldrá representa el sentido de pertenencia, el compromiso y el amor por los colores. Su vuelta no sólo refuerza el proyecto institucional, sino que también renueva la ilusión de toda la familia tombina, que aguardaba este momento.

Godoy Cruz, regresa Daniel Oldrá

“Estoy súper feliz y quiero agradecer, otra vez, la oportunidad de volver a estar en mi propia casa. Hoy es el cumpleaños de mi vieja, así que es un día muy especial y seguro que desde el cielo debe estar muy contenta porque he vuelto a mi casa”, expresó emocionado en su regreso.

En cuanto a su nuevo rol, el “Gato” explicó: “Director deportivo. Va a ser un poco estar con los chicos de inferiores, con el coordinador, con el técnico, caminar el predio, como lo hice siempre. No vengo a hacer otra cosa, sino a tratar de ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores para que podamos estar lo antes posible en Primera”.

Godoy Cruz, Oldrá y Manzur

Además, dejó un mensaje para los hinchas bodegueros: “Agradecerles el cariño que siempre han tenido conmigo. Los necesitamos más que nunca hoy, porque tenemos que estar todos unidos para volver a llevar a Godoy Cruz a Primera. Yo solo no lo puedo hacer, los jugadores solos tampoco, ni el cuerpo técnico solo. Lo tenemos que hacer todos juntos”.

Con su regreso, Godoy Cruz suma experiencia, identidad y una figura clave para seguir construyendo el camino hacia un claro objetivo.