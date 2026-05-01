La MIM convierte a Mendoza en escenario internacional

En el marco de un fin de semana largo, con la cordillera como telón de fondo y el otoño tiñendo los viñedos, la Maratón Internacional de Mendoza vuelve a posicionar a nuestra provincia como uno de los destinos más atractivos para el turismo deportivo en Sudamérica.

Organizada por la Fundación Filípides, la competencia se disputará el domingo 3 de mayo con sus cuatro distancias clásicas: 42K, 21K, 10K y 4K, adaptándose tanto a atletas de alto rendimiento como a quienes buscan su primer desafío.



Uno de los grandes diferenciales de la MIM es su recorrido. Con certificación internacional, atraviesa algunos de los paisajes más icónicos de la provincia: desde Cacheuta, con su entorno de montaña y río, pasando por los caminos del vino en Luján de Cuyo, hasta llegar al corazón verde de la ciudad en el Parque General San Martín. Cada tramo propone una postal distinta, transformando la carrera en una experiencia sensorial única.



La largada de la maratón (42K) será en los puentes de Cacheuta, mientras que la media maratón partirá desde Portal Vistalba y los 10K desde la zona de Palmares Valley. Todas las distancias confluirán en el Parque General San Martín, donde también se desarrollará la prueba participativa de 4K. A lo largo del recorrido, los corredores contarán con puestos de hidratación, asistencia y abastecimiento, garantizando una experiencia segura y de calidad.



Además del desafío deportivo, la MIM impulsa el turismo en temporada media, dinamizando la actividad económica y mostrando al mundo el potencial de Mendoza como sede de eventos internacionales. Aquí, el deporte se fusiona con la identidad local: el vino, la gastronomía, la hospitalidad y los paisajes crean una experiencia integral que trasciende la competencia.

Maratón, MIN 2026

Atletas de élite



La edición 2026 contará con la participación de destacados corredores que elevarán el nivel competitivo en todas las distancias:

42 kilómetros: Bruno Barsotti, Pablo De Michelis, Elisa Abarca, Juan Martín Fernández, Carlos Becerra y Belén Alegre.

21 kilómetros: Mariano García, Adela Barrios, Cristian Cabrera, Emilio Medina y Matías Videla.

10 kilómetros: Daniel Delgado, Saúl Vega, María Luz Rozat, Juan Martín Fernández, Jonathan Ledesma

Información técnica



La Expo y retiro de kits se realizará en la Nave Cultural (Las Cubas 201), en los siguientes días y horarios:

Viernes 1 de mayo: 11:00 a 19:00 hs

Sábado 2 de mayo: 9:00 a 17:00 hs

Este espacio será el punto de encuentro previo a la carrera, donde corredores y visitantes comenzarán a vivir el clima de uno de los eventos deportivos más convocantes del país.

Largadas – MIM 2026

42K: Puente de Cacheuta

21K: Barrio Portal Vistalba

10K: Rotonda Palmares Valley

4K: Parque General San Martín

Llegada: Todas las distancias finalizan en el Parque General San Martín.

Este espacio será el punto de encuentro final, donde corredores y público celebrarán una jornada que confirma a Mendoza como capital del turismo deportivo en la región.