Control vial detecta camionero alcoholizado en ruta internacional

Alcoholemia en camionero: alerta en rutas

Un camionero dio positivo en un control de alcoholemia realizado este sábado en el puesto limítrofe de Justo Daract, en San Luis. El test arrojó 0,20 g/l de alcohol en sangre. El hecho ocurrió durante un operativo conjunto entre Policía Caminera y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El control en ruta

El procedimiento se realizó por la mañana sobre la Autopista de las Serranías Puntanas. Allí, efectivos detuvieron la marcha de un camión Scania P310. El vehículo era conducido por un hombre de 40 años, oriundo de Villa Mercedes.

Durante el control, se le practicó el alcotest correspondiente. El resultado fue positivo. De inmediato, se labró el acta de infracción y se iniciaron las actuaciones administrativas.

Tolerancia cero al volante

En Argentina, los conductores profesionales tienen tolerancia cero de alcohol en sangre. Esto incluye a quienes manejan camiones, colectivos y transporte de carga en general.

Aunque el nivel detectado fue de 0,20 g/l, la normativa no permite ningún grado de alcohol en estos casos. La razón es clara: se trata de vehículos de gran porte, con mayor capacidad de daño ante un siniestro.



Un riesgo que puede ser fatal

Un camión no es un vehículo más. Su tamaño, peso y velocidad lo convierten en un factor de alto riesgo en la ruta. Un error al volante puede tener consecuencias graves.

El consumo de alcohol afecta reflejos, coordinación y tiempo de reacción. Incluso en niveles bajos, puede alterar la conducción. En vehículos de carga, ese margen de error se reduce al mínimo.

Un accidente con un camión puede involucrar a varios vehículos. También puede generar cortes de ruta, daños materiales severos y pérdidas humanas.

Datos que preocupan

Según informes de seguridad vial, el alcohol está presente en un porcentaje significativo de siniestros viales graves. En Argentina, se estima que entre el 15% y el 25% de los accidentes fatales tienen relación con el consumo de alcohol.

A nivel internacional, organismos como la OMS advierten cifras similares. En algunos países, el porcentaje supera el 30%. Por eso, muchas legislaciones aplican controles estrictos y sanciones severas.

En el caso de conductores profesionales, las normas suelen ser más exigentes. La tolerancia cero es una regla común en distintos países. El objetivo es reducir riesgos y prevenir tragedias.



Controles y prevención

Los operativos en rutas buscan detectar este tipo de situaciones. La presencia de controles permite actuar antes de que ocurra un accidente. También funciona como medida preventiva.

En el puesto de Justo Daract, el trabajo fue coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales. Este tipo de acciones se repite en distintos puntos del país.

El control vehicular incluye documentación, estado del vehículo y condiciones del conductor. El alcotest es una herramienta clave en este proceso.

Consecuencias legales

Cuando un conductor profesional da positivo, se aplican sanciones. Estas pueden incluir multas, retención de licencia y otras medidas administrativas.

Además, si se produce un accidente bajo efectos del alcohol, las consecuencias legales son más graves. Puede derivar en causas penales.

El objetivo de estas sanciones es desalentar conductas de riesgo. También buscan generar conciencia sobre la responsabilidad al volante.

Un llamado a la responsabilidad

El caso vuelve a poner el foco en la seguridad vial. Conducir bajo efectos del alcohol no es un error menor. En el caso de vehículos de carga, el riesgo se multiplica.

Cada control positivo es una advertencia. La prevención es clave para evitar tragedias. La responsabilidad al volante no solo afecta al conductor, sino a todos los que circulan en la ruta.