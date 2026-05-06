Godoy Cruz, modelo urbano a nivel país

Godoy Cruz se posiciona como uno de los principales referentes urbanos del país tras la publicación del Índice de Ciudades de mayo de 2026. El informe ubica al municipio entre los mejores en gestión territorial, con niveles mínimos de informalidad urbana y altos estándares en integración social y calidad de vida.

Baja informalidad y políticas efectivas

Uno de los datos más destacados es que Godoy Cruz registra menos del 1% de su población viviendo en barrios populares. Con un índice del 0,50%, se ubica entre las tres ciudades con menor informalidad urbana de Argentina, junto a San Juan y Rafaela. Este resultado refleja el impacto de políticas públicas orientadas a la regularización del hábitat y al acceso equitativo al suelo urbano. El informe señala que este tipo de intervenciones permiten mejorar de forma concreta las condiciones de vida y reducir desigualdades estructurales.

Cohesión social en niveles máximos

El municipio también alcanzó el puntaje máximo en el indicador de Cohesión Social, una categoría clave que evalúa el acceso a servicios básicos y la integración comunitaria. Solo 15 de las 43 ciudades analizadas lograron obtener la calificación plena. Este resultado evidencia una gestión enfocada en garantizar derechos esenciales y promover una convivencia equilibrada. Según el informe, el desempeño responde a una planificación sostenida que prioriza el bienestar colectivo y busca reducir brechas dentro del territorio.

Espacio público y calidad urbana

Otro aspecto relevante es el reconocimiento en materia de espacio público. Godoy Cruz se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en este indicador, que mide la cantidad y calidad de áreas verdes por habitante. Este factor es clave para la salud, el esparcimiento y la vida social. La inversión en infraestructura urbana y la generación de espacios de encuentro consolidan un entorno más habitable y atractivo tanto para vecinos como para visitantes.

Un modelo con proyección nacional

El conjunto de estos indicadores posiciona a Godoy Cruz dentro del top 10 de ciudades con mejores condiciones de vida en Argentina. La combinación de baja informalidad, alta cohesión social y desarrollo urbano equilibrado marca un camino de gestión que comienza a ser observado a nivel nacional. En un contexto donde muchas ciudades enfrentan desafíos estructurales, el caso del municipio mendocino muestra que una planificación sostenida puede generar resultados concretos y medibles.