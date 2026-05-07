Murió un inspector de AFA en el Malvinas Argentinas

Un inspector de la Asociación del Fútbol Argentino falleció este miércoles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras cumplía funciones durante el encuentro entre Independiente Rivadavia y Fluminense por la Copa Libertadores, en el Estadio Malvinas Argentinas.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre se descompensó en el sector de la rampa de ingreso de los jugadores, ubicada debajo de la platea cubierta. Personal médico presente en el estadio intervino de inmediato y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no logró revertir el cuadro.

El episodio generó conmoción entre quienes se encontraban en las inmediaciones, en medio del operativo dispuesto para el partido internacional que convocó a miles de hinchas en el estadio mendocino.

La víctima se desempeñaba como inspector de la AFA y estaba abocado a tareas operativas durante el evento. Se apellidaría Piñeiro y tendría aproximadamente 45 años. Se encontraba en la platea techada del Estadio Malvinas Argentinas. A raíz de su fallecimiento, se hizo presente en el lugar personal de la Policía Científica de Mendoza.