San Juan vive un fin de semana a pura cultura

San Juan preparó una intensa agenda cultural para este fin de semana con espectáculos musicales, obras teatrales, propuestas performáticas y una nueva edición de la Feria Internacional de Artesanías. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de la provincia y están dirigidas tanto a familias como a jóvenes y adultos.

Música solidaria y artistas locales

Uno de los eventos destacados será el festival solidario “Todos por Mati y Emi”, que se realizará este jueves 7 de mayo a las 21 en el Teatro Sarmiento. La propuesta busca acompañar a los músicos sanjuaninos Matías Inostroza y Emiliano Voiro, quienes atraviesan problemas de salud.

En el escenario participarán grupos y artistas locales como La Camerata San Juan, Limbo Tecnorock/Guacamole, Los Videla, Welcome, Hugo de Omega y King of Banana. Las entradas tienen un valor de 15 mil pesos y lo recaudado será destinado a colaborar con los tratamientos médicos de ambos músicos. Desde la organización destacaron la respuesta solidaria de la comunidad artística y del público sanjuanino.

Teatro, danza y experiencias escénicas

El Teatro del Bicentenario también será protagonista de la agenda cultural. Allí se presentará el viernes 8 de mayo “Fruta d’estación”, una propuesta que combina música, teatro, danza y lenguaje performático. La función será a las 21:30 en la Sala Auditórium y apunta a ofrecer una experiencia sensorial y contemporánea para todo público.

En ese mismo espacio, el sábado 9 de mayo llegará “Nunca más mamá te vayas”, obra ganadora de la última Fiesta Provincial del Teatro de San Juan. La producción se presentará por única vez y propone una mirada profunda sobre los vínculos afectivos y las construcciones emocionales alrededor del amor. Ambas funciones tendrán entradas generales de 15 mil pesos.

Rock local y conciertos en vivo

La música también tendrá su espacio con el lanzamiento del nuevo álbum de la banda sanjuanina Canal 46. El recital será el 9 de mayo a las 19 en el Chalet Cantoni Casa Cultural. El grupo es reconocido dentro de la escena alternativa por mezclar punk, hardcore y post-grunge, y el show incluirá la entrega de un fanzine exclusivo para quienes adquieran entradas anticipadas.

Además, el Teatro Sarmiento ofrecerá el concierto “In Crescendo”, una propuesta centrada en obras destacadas del repertorio para guitarra. La presentación será el viernes a las 21:30 y forma parte de la programación impulsada junto al Mozarteum Argentino San Juan.

Feria de artesanías y actividades para toda la familia

La agenda se completa con la Feria Internacional de Artesanías, que continuará hasta el domingo 10 en el Costanera Complejo Ferial. Más de 300 expositores de distintos puntos del país y del mundo forman parte de esta edición.

Desde la organización informaron que el predio permaneció cerrado el jueves debido a daños provocados por el viento, aunque se prevé su reapertura desde el viernes de 16 a 22. La entrada general cuesta 4 mil pesos, mientras que jubilados pagan 2 mil y los menores de 10 años ingresan sin cargo.